Elsa Japasal Berperan Jadi Gadis Jepang di Film Terbaru, Langsung Syuting di Negeri Sakura

Artis muda Elsa Japasal berperan menjadi gadis asal Jepang yang tumbuh di lingkungan Jakarta dan tengah mencari jati diri hingga ke Negeri Sakura.

Film berjudul "Where The Rainbow Ends?" itu menceritakan Elsa sebagai Yuka seorang remaja Jepang yang tumbuh besar di Indonesia bersama ibu angkatnya, Kaabun (Vonny Anggraini). Film drama road movie berdurasi sekitar 100 menit ini direncanakan tayang di bioskop tahun 2026

Dalam ceritanya, hidup Yuka mendadak runtuh setelah serangkaian peristiwa mengguncang dirinya, hingga emosi yang selama ini ia pendam di Jakarta akhirnya meledak tak terbendung.

Dalam kebingungan itu, Yuka hanya berpegang pada keyakinan dan petunjuk samar dari sebuah buku ilustrasi peninggalan orang tua kandungnya. Berbekal tekad, ia nekat berangkat ke Jepang untuk menelusuri jejak masa lalu dan mencari rumah yang diyakininya mampu menjadi jawaban sekaligus obat rindu yang selama ini ia simpan dalam diam.

Dalam perjalanannya, Yuka dipertemukan dengan tiga teman barunya, yaitu Hye Rin (Josevanie Allestra), gadis Indo-Korea yang ceria namun menyimpan beban keluarga; Arka (Bima Azriel), sahabat lama yang menghilang namun hadir kembali dengan kesetiaan yang tak lekang; serta Masato (Reon Kidera), mahasiswa kedokteran dan atlet baseball yang rasional namun menyimpan luka masa lalu yang tak pernah benar-benar sembuh.

Bersama mereka, Yuka menapaki petualangan di berbagai kota di Jepang, menelusuri jejak demi jejak dari buku ilustrasi peninggalan orang tuanya, dengan harapan menemukan rumah lamanya, tempat yang ia yakini bisa mengembalikan rasa hangat akan arti pulang.

Film garapan KAN JIA Pictures ini, dalam penggarapan produksi syutingnya menggandeng dua sutradara sekaligus, yang terkenal dengan sentuhan khas masing-masing, dan justru menjadi kolaborasi yang unik dan dapat saling melengkapi.