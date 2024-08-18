Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cut Intan Nabila Ungkap Kondisi Terkini Ketiga Anaknya 

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |07:01 WIB
Cut Intan Nabila Ungkap Kondisi Terkini Ketiga Anaknya 
Cut Intan Nabila Ungkap Kondisi Terkini Ketiga Anaknya (Foto: ist)
JAKARTA - Cut Intan Nabila saat ini sedang memulihkan kondisi fisik maupun psikisnya usai mengalami KDRT oleh suaminya, Armor Toreador. Mantan atlet anggar ini juga masih harus berhadapan dengan proses hukum karena dia telah melaporkan sang suami ke polisi.

Intan pun mengungkap kondisi terkini ketiga anaknya. Diketahui anak-anaknya itu sempat melihat apa yang dilakukan sang ayah kepada ibunya. 

Bahkan dalam video dari CCTV yang sempat viral di media sosial, anaknya yang masih baru lahir sampai terkena tendangan dari Armor ketika sedang memukuli Intan. 

Cut Intan Nabila Ungkap Kondisi Terkini Ketiga Anaknya
Cut Intan Nabila Ungkap Kondisi Terkini Ketiga Anaknya

Sehingga, selama Intan masih dalam masa pemulihan dan menuntut keadilan dalam kasus KDRT ini, ketiga anaknya akan berada dalam perlindungan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Tentunya keluarga juga ikut mendampingi serta teman-temannya yang ikut mendukung dirinya dan anak-anaknya. 

Halaman:
1 2
