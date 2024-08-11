Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Angga Yunanda Jadi Aktor Terfavorit di Amazing Kids Favorite Awards 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |22:45 WIB
Angga Yunanda Jadi Aktor Terfavorit di <i>Amazing Kids Favorite Awards 2024</i>
Angga Yunanda Jadi Aktor Terfavorit di 'Amazing Kids Favorite Awards 2024' (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Angga Yunanda berhasil menang sebagai Aktor Indonesia Terfavorit di ajang Amazing Kids Favorite Awards 2024. Dalam kesempatan spesial itu, Angga Yunanda pun berkesempatan hadir di malam puncak Amazing Kids Favorite Awards 2024 yang digelar pada Minggu (11/8/2024) malam di GTV.

Pada pidato kemenangannya, Angga Yunanda berterima kasih kepada GTV dan adik-adik yang telah memilihnya.

Angga Yunanda Jadi Aktor Terfavorit di 'Amazing Kids Favorite Awards 2024'  (Foto: MNC Media)


"Terima kasih GTV dan buat adik-adik yang udah dukung aku. Pastinya jangan lupa untuk selalu mendukung segala perjalanan karir aku mungkin karya-karya aku selanjutnya," ucap Angga Yunanda di atas panggung, dikutip dari tayangan RCTI+.

Kekasih Shenina Cinnamon itu juga membagikan tips kepada adik-adik yang bercita-cita ingin menjadi seorang aktor.

"Oke kalau mau jadi aktor sebenarnya yang paling pertama pastinya harus suka dulu sama akting," jelas Angga Yunanda.


"Kalau kayak aku aku hobi banget untuk akting dari depan kamera," pungkas Angga.

Sementara untuk Aktris Indonesia Terfavorit pilihan anak-anak dimenangkan oleh Zee JKT48.

(van)

