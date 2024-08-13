Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fairuz A Rafiq Lebih Giat Bekerja demi Biaya Pengobatan Sonny Septian

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |13:02 WIB
Fairuz A Rafiq Lebih Giat Bekerja demi Biaya Pengobatan Sonny Septian
Fairuz A Rafiq Lebih Giat Bekerja demi Biaya Pengobatan Sonny Septian (Foto: IG Fairuz)
A
A
A

JAKARTA - Fairuz A Rafiq mengaku lebih banyak menerima tawaran syuting yang datang demi membantu biaya pengobatan suaminya, Sonny Septian.

Perempuan 38 tahun itu sadar harus membantu perekonomian keluarga setelah suaminya jatuh sakit.

"Sekarang kerjaannya lebih banyak diambil dibanding dulu. Kalau dulu lebih memilih. Kalau sekarang juga aku lebih amanah, cari yang halal atau toyib juga. Tapi dijalaninya lebih banyak lagi dibanding yang sebelumnya," kata Fairuz A Rafiq di Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2024).

Sonny Septian dan Fairuz Arafiq
Sonny Septian dan Fairuz Arafiq

Namun, Fairuz mengaku sejak dulu dirinya memang selektif dalam memilih job. Alasannya, dia tak ingin menerima pekerjaan yang tak sesuai ajaran agama.

Halaman:
1 2
