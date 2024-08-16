Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kim Seon Ho Berpotensi Reuni dengan Bae Suzy dalam Drama Delusion

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 16 Agustus 2024 |08:00 WIB
Kim Seon Ho Berpotensi Reuni dengan Bae Suzy dalam Drama <i>Delusion</i>
Kim Seon Ho berpotensi reuni dengan Bae Suzy dalam Delusion. (Foto: tvN)
A
A
A

SEOUL - Kim Seon Ho berpotensi reuni dengan Bae Suzy dalam drama Delusion. Kedua aktor ini sebelumnya beradu akting dalam drama populer Start Up yang dirilis tvN, pada 2020.

“Kim Seon Ho mendapat tawaran untuk membintangi Delusion dan mempertimbangkannya  dengan sangat positif,” ujar SALT Entertainment selaku perwakilan sang aktor seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (16/8/2024).

Drama Delusion diadaptasi dari webtoon berjudul serupa karya Han Jae Rim. Mengusung genre misteri-thriller, drama ini bersetting di dua era sekaligus: Shanghai abad 19 dan Gyeongseong di tahun 1935.

Kim Seon Ho berpotensi reuni dengan Bae Suzy dalam drama Delusion. (Foto: tvN)
Kim Seon Ho berpotensi reuni dengan Bae Suzy dalam drama Delusion. (Foto: tvN)

Kisahnya tentang seorang seniman bernama Yun Iho yang ditugasi untuk melukis potret perempuan misterius bernama Song Jeong Hwa. Perlahan, Iho menyadari bahwa dirinya terperangkap dalam sihir Jeong Hwa. 

Jika Kim Seon Ho menerima tawaran membintangi Delusion, maka dia akan menggantikan Ryu Jun Yeol yang sebelumnya digaet untuk berperan sebagai Yun Iho. 

Namun sang aktor memilih mundur usai skandal asmaranya dengan Han So Hee viral pada akhir Maret 2024. Skandal yang sama juga membuat So Hee mundur dari perannya sebagai Song Jeong Hwa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/206/3184433//shin_hye_sun_dan_na_in_woo-6Biv_large.jpg
Shin Hye Sun dan Na In Woo Bakal Adu Akting dalam Romcom 1/24
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/206/3183684//namgoong_min_dan_ahn_eun_jin-5kWM_large.jpg
Jadi Cameo, Namgoong Min dan Ahn Eun Jin Bakal Reuni dalam Dynamite Kiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/206/3183054//jun_ji_hyun_dan_ji_chang_wook-LFvN_large.jpg
Fix, Jun Ji Hyun dan Ji Chang Wook Adu Akting dalam Drama Human X Gumiho
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/206/3182258//jun_ji_hyun-Van5_large.JPG
Jun Ji Hyun Tolak Bintangi Drama Koreans, Gagal Reuni dengan Lee Byung Hun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/206/3181673//kim_hye_yoon-8bTc_large.jpg
Nam Ji Hyun Mundur, Kim Hye Yoon Jadi Partner Baru Jang Nara dalam Good Partner 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/206/3181429//kim_so_hyun-Ac9K_large.jpg
Kim So Hyun Pertimbangkan Bintangi Drama Baru ENA Romance Expert
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement