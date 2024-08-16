Kim Seon Ho Berpotensi Reuni dengan Bae Suzy dalam Drama Delusion

SEOUL - Kim Seon Ho berpotensi reuni dengan Bae Suzy dalam drama Delusion. Kedua aktor ini sebelumnya beradu akting dalam drama populer Start Up yang dirilis tvN, pada 2020.

“Kim Seon Ho mendapat tawaran untuk membintangi Delusion dan mempertimbangkannya dengan sangat positif,” ujar SALT Entertainment selaku perwakilan sang aktor seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (16/8/2024).

Drama Delusion diadaptasi dari webtoon berjudul serupa karya Han Jae Rim. Mengusung genre misteri-thriller, drama ini bersetting di dua era sekaligus: Shanghai abad 19 dan Gyeongseong di tahun 1935.

Kim Seon Ho berpotensi reuni dengan Bae Suzy dalam drama Delusion. (Foto: tvN)

Kisahnya tentang seorang seniman bernama Yun Iho yang ditugasi untuk melukis potret perempuan misterius bernama Song Jeong Hwa. Perlahan, Iho menyadari bahwa dirinya terperangkap dalam sihir Jeong Hwa.

Jika Kim Seon Ho menerima tawaran membintangi Delusion, maka dia akan menggantikan Ryu Jun Yeol yang sebelumnya digaet untuk berperan sebagai Yun Iho.

Namun sang aktor memilih mundur usai skandal asmaranya dengan Han So Hee viral pada akhir Maret 2024. Skandal yang sama juga membuat So Hee mundur dari perannya sebagai Song Jeong Hwa.