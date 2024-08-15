Mobilnya Diduga Digelapkan Suami, Kimberly Ryder: Sekalian Melatih Daya Juang

JAKARTA - Kimberly Ryder mulai mencoba berdamai dengan keadaan setelah mobil miliknya diduga digelapkan oleh sang suami, Edward Akbar. Sejak itu, aktris yang akrab disapa Kim ini mengaku kerap bepergian naik angkutan umum.

Dia pun menilai kondisi tersebut sekalian melatih daya juangnya dan sang buah hati dalam menjalani kehidupan.



"Punya daya juang sendiri, melatih daya juang, oke nggak apa-apa," ujar Kimberly Ryder di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat belum lama ini.

Mobilnya Diduga Digelapkan Suami, Kimberly Ryder: Sekalian Melatih Daya Juang (Foto: Instagram/kimbrlyryder)

"Cuma takutnya ada emergency, amit-amit butuh mobil yang sudah ada atau transportasi yang sudah ada ready to use," sambungnya.



Kim mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Sebab, dia merasa tak dihargai sebagai istri dari Edward meski keduanya tengah menjalani proses perceraian.



"Masalahnya ini mobilnya ada, bukannya kita nggak punya mobil, mobilnya juga ada dua-duanya dia yang pegang," lanjutnya.



Meski kecewa, Kim mengaku ingin mengambil hikmah dari permasalahan tersebut. Dia juga merasa sudah terbiasa dengan gaya hidup sederhana sejak kecil.