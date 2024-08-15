Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Edward Akbar Ngotot Rujuk Meski Mediasi Gagal, Begini Tanggapan Kimberly Ryder

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |07:35 WIB
JAKARTA - Edward Akbar masih tetap ngotot mempertahankan rumah tangganya dengan Kimberly Ryder. Padahal, mediasi perceraian mereka yang berlangsung di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat sejak beberapa waktu lalu telah dinyatakan gagal.

Terkait Edward yang hingga kini masih meminta rujuk, Kimberly pun memberikan tanggapannya. 

Wanita yang akrab disapa Kim itu mengaku heran dengan sikap Edward. Sebab, dia menilai tak ada lagi hal yang perlu diperjuangkannya.

SPECIAL REPORT Pernikahan 5 Tahun Kimberly Ryder dan Edward Akbar Berujung di Meja Hijau
Edward Akbar Ngotot Rujuk Meski Mediasi Gagal, Begini Tanggapan Kimberly Ryder (Foto: Okezone)


"Kenapa? Kenapa masih ingin memperjuangkan tuh kenapa?" ujar Kimberly Ryder di PA Jakpus belum lama ini.

Kim juga mengaku tak mempermasalahkan beberapa poin gugatannya yang ditolak Edward Akbar.

"Karena dari aku tetap stick pada gugatan awal jadi dari dianya ya udah nggak disetujui saja," tegas Kim.


Kakak Natasha Ryder itu kemudian menanggapi tudingan Edward yang merasa perceraian ini karena intervensi dari pihak keluarga Kim.

"Itu bingung juga sih karena dari keluarga saya itu tidak ada intervensi. Aku juga bukan tipe orang yang apa-apa ngomong sama keluarga, apa-apa ngomong sama orang tua, cuma dia merasa ada intervensi dari keluarga aku tapi tadi pun sudah aku sampaikan nggak ada lho intervensi sama sekali," jelasnya.

 

