Kimberly Ryder Angkat Bicara Usai Edward Akbar Disebut Terlalu Hemat Gegara Istri Lahiran di Bidan

JAKARTA - Edward Akbar belakangan menjadi sorotan lantaran dianggap terlalu hemat saat menjalani biduk rumah tangga dengan Kimberly Ryder. Bahkan dia sama sekali tak merasa kasihan dengan anak-anaknya yang kini harus naik angkutan umum ke sekolah.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Edward pun mengaku jika dirinya kini memilih untuk naik sepeda.



"Saya juga naik sepeda, nggak apa kok buat daya juang anak-anak di masa depan," ujar Edward Akbar baru-baru ini.

Terbaru, Edward kembali dianggap terlalu hemat ketika netizen mengetahui bahwa anak keduanya lahir di bidan yang berlokasi di Lembang, Jawa Barat. Sebab, anak pertama mereka diketahui lahir di salah satu rumah sakit di luar negeri.

Melihat suaminya dihujat lantaran membiarkannya lahiran di bidan, Kimberly pun angkat bicara. Menurutnya, melahirkan di bidan adalah kesepakatan antara dirinya dan Edward kala itu.



"Maaf ingin mengklarifikasi saja kalau soal lahiran di bidan itu memang pilihan kami bersama. Saat itu lagi di tengah-tengah COVID banget, aku pun juga ngerasain anak pertama lahir di RS besar di UK dan yang menangani aku hanya bidan (midwife) semua tanpa adanya dokter sama sekali," ujar Kimberly Ryder di Instagram Storynya.