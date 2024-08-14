Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Edward Akbar Tolak Nafkah Iddah Rp5 Ribu, Kimberly Ryder Bingung

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |18:13 WIB
Edward Akbar Tolak Nafkah Iddah Rp5 Ribu, Kimberly Ryder Bingung (Foto: IG Kim)
JAKARTA - Sidang cerai Edward Akbar dan Kimberly Ryder kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam sidang, terungkap, Edward Akbar menolak segala gugatan yang diajukan oleh Kimberly Ryder.

Kimberly Ryder menjelaskan, dalam mediasi, tak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kim keukeuh ingin bercerai ementaran Edwar Akbar ingin mempertahankan rumah tangga.

"Sudah selesai mediasinya, sudah tanda tangan, terus pokoknya tidak ada yang agree, tidak ada yang setuju. Pokoknya dari aku menggugat cerai, dia tidak setuju, masih mau mempertahankan, nafkah anak tidak setuju, nafkah iddah tidak setuju, semuanya pokoknya tidak setuju saja," ujar Kimberly Ryder di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Edward Akbar Tolak Nafkah Iddah Rp5 Ribu, Kimberly Ryder Bingung

Edward juga menolak nafkah iddah sebesar Rp5 ribu. Hal ini semakin membuat Kim bingung. Sebab, maksud ia mengajukan nafkah Rp5 ribu adalah untuk memudahkan Edward.

