Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

6 Lagu Lawas Koes Plus Terpopuler

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |20:45 WIB
6 Lagu Lawas Koes Plus Terpopuler
6 Lagu Lawas Koes Plus Terpopuler (Foto: Instagram/koesplus.indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Koes Plus merupakan band legendaris Indonesia yang sudah berdiri sejak 1968. Sepanjang kariernya, Koes Plus sudah memiliki kurang lebih 100 album.

Dari sekian banyaknya album yang telah dirilis, ada beberapa lagu cukup populer di telinga masyarakat. Menariknya, lagu-lagu tersebut juga masih cukup sering terdengar sampai saat ini.

Lagu Lawas Koes Plus Terpopuler

6 Lagu Lawas Koes Plus Terpopuler (Foto: Instagram/koesplus.indonesia)



1. Kolam Susu


'Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu'.

Lagu Kolam Susu muncul di album Koes Plus Volume 8 yang rilis pada 1973. Single tersebut diciptakan langsung oleh Yok Koeswoyo dan menggambarkan tentang negeri yang subur serta makmur.
 

2. Bujangan
 

'Begini nasib jadi bujangan. Kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang'.

Lagu Bujangan masih sering kali terdengar meski pertama kali muncul di 1974 dam terdapat dalam album Koes plus Volume 10. Single ini diciptakan oleh Murry.
 

3. Manis dan Sayang
 

'Tersenyum dia nya padaku.. Manis manis manis.. Kubelai rambutnya yang hitam.. Sayang sayang sayang.. Alangkah senang hatiku bila kudekat denganmu.. Alangkah senang hatiku sayangku hanya untukmu..'.

Lagu Manis dan Sayang milik Koes Plus sempat muncul di album Dheg Dheg Plas pada 1969. Lagu ini diciptakan oleh Tonny Koeswoyo.
 

4. Buat Apa Susah
 

'Buat apa susah, Buat apa susah, Lebih baik kita bergembira'.

Muncul di album Koes plus Volume 8, lagu Buat Apa Susah diciptakan oleh kakek kandung artis Ariel Tatum, Murry. Lagu ini sendiri rilis pada 1973.
 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/205/2889078/band-t-koes-buka-suara-usai-dilarang-bawakan-lagu-koes-plus-zAHodOea3F.jpg
Band T'Koes Buka Suara usai Dilarang Bawakan Lagu Koes Plus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/205/2870270/jakarta-concert-orchestra-apresiasi-karya-koes-plus-dalam-konser-simfoni-untuk-bangsa-X7L31bOxFY.jpg
Jakarta Concert Orchestra Apresiasi Karya Koes Plus dalam Konser Simfoni Untuk Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/19/205/2783839/5-alasan-koes-plus-jadi-band-legendaris-indonesia-FV4rxT8vy9.jpeg
5 Alasan Koes Plus Jadi Band Legendaris Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/16/205/2782577/10-lagu-kenangan-terbaik-koes-plus-ada-yang-dibawakan-ulang-marshanda-hingga-ruth-sahanaya-g2h2aZykVP.jpg
10 Lagu Kenangan Terbaik Koes Plus, Ada yang Dibawakan Ulang Marshanda hingga Ruth Sahanaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/16/205/2782428/begini-hubungan-antara-t-koes-dengan-keluarga-koes-plus-UaanXS56X9.jpg
Begini Hubungan antara T Koes dengan Keluarga Koes Plus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/26/205/2636211/dari-proyek-keluarga-aldwin-dinata-kemas-ulang-lagu-koes-plus-KVxeYIXhY0.JPG
Dari Proyek Keluarga, Aldwin Dinata Kemas Ulang Lagu Koes Plus
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement