JAKARTA - Koes Plus merupakan band legendaris Indonesia yang sudah berdiri sejak 1968. Sepanjang kariernya, Koes Plus sudah memiliki kurang lebih 100 album.



Dari sekian banyaknya album yang telah dirilis, ada beberapa lagu cukup populer di telinga masyarakat. Menariknya, lagu-lagu tersebut juga masih cukup sering terdengar sampai saat ini.



1. Kolam Susu



'Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu'.



Lagu Kolam Susu muncul di album Koes Plus Volume 8 yang rilis pada 1973. Single tersebut diciptakan langsung oleh Yok Koeswoyo dan menggambarkan tentang negeri yang subur serta makmur.



2. Bujangan



'Begini nasib jadi bujangan. Kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang'.



Lagu Bujangan masih sering kali terdengar meski pertama kali muncul di 1974 dam terdapat dalam album Koes plus Volume 10. Single ini diciptakan oleh Murry.



3. Manis dan Sayang



'Tersenyum dia nya padaku.. Manis manis manis.. Kubelai rambutnya yang hitam.. Sayang sayang sayang.. Alangkah senang hatiku bila kudekat denganmu.. Alangkah senang hatiku sayangku hanya untukmu..'.



Lagu Manis dan Sayang milik Koes Plus sempat muncul di album Dheg Dheg Plas pada 1969. Lagu ini diciptakan oleh Tonny Koeswoyo.



4. Buat Apa Susah



'Buat apa susah, Buat apa susah, Lebih baik kita bergembira'.



Muncul di album Koes plus Volume 8, lagu Buat Apa Susah diciptakan oleh kakek kandung artis Ariel Tatum, Murry. Lagu ini sendiri rilis pada 1973.

