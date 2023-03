JAKARTA - Kesuksesan Koes Plus membuat banyak musisi merasa terinspirasi. Menariknya, ada sebuah band yang melestarikan lagu-lagu dari Koes Plus bernama T Koes.

T Koes sendiri merupakan sebuah grup band yang terdiri dari tiga bersaudara, Fajaru Al Azhari, Galifa Al Baladi serta Jim Qory Al Ghifari, dan juga ayah mereka yang menduduki posisi sebagai drummer. Grup ini didirikan pada 2007 silam dan kala itu para personelnya masih berusia SD.

Secara garis besar, tak ada hubungan keluarga antara T Koes dengan Koes Plus. Namun, ayah dari personil T Koes yakni Agusta Marzall merupakan penggemar berat dari grup yang digawangi oleh Tonny Koeswoyo tersebut.

Nama T Koes sendiri diambil dari nama pemimpin Koes Plus yakni Tonny Koeswoyo. Meski demikian, ada pula yang mengartikan T Koes sebagai singkatan dari Titisan Koes Plus hingga Turunan Koes Plus.

Bukan hanya membawakan ulang lagu-lagu Koes Plus, T Koes juga memiliki gaya sang vintage, mirip dengan grup yang debut sejak 1969 silam. Bahkan mereka kerap tampil dengan kemeja bermotif unik ditambah celana cutbray.

Meski terinspirasi dari Koes Plus, T Koes rupanya memiliki beberapa lagu ciptaan sendiri. Sebut saja Gadis Genit, Teman, hingga Mata Duitan. Kemunculan T Koes diketahui sangat diterima oleh keluarga besar Koes Plus. Pasalnya, mereka mampu melestarikan lagu-lagu milik Koes Plus. Bahkan mereka mendapatkan perhatian langsung dari Yon Koeswoyo.

