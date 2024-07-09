Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

John Lennon Kw Terkesima Musik Koes Plus hingga Mercys Band

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |22:30 WIB
John Lennon Kw Terkesima Musik Koes Plus hingga Mercys Band
John Lennon Kw Terkesima Musik Koes Plus hingga Mercys Band (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Octav Panggabean, CEO Royal Prima Musikindo, berkolaborasi dengan Javier Parisi, seorang peniru John Lennon, untuk memperkenalkan karya musisi dan pencipta lagu Indonesia ke dunia internasional. Octav memiliki visi untuk memperdengarkan musik Indonesia ke telinga masyarakat global.

"Kami bertekad untuk membawa karya-karya legendaris musisi dan pencipta lagu Indonesia ke seluruh dunia, dengan dinyanyikan kembali oleh musisi internasional. Kolaborasi ini dimulai bersama Javier Parisi, peniru John Lennon. Harapannya, ini akan menjadi langkah awal agar lagu dan musik legendaris Indonesia bisa didengar oleh penikmat musik di seluruh dunia, sehingga nantinya seluruh dunia bisa menikmati karya-karya musik legendaris Indonesia," ujar Octav Panggabean.

John Lennon Kw Terkesima Musik Koes Plus hingga Mercys Band

Javier Parisi telah merekam dan membawakan lagu-lagu legendaris karya musisi dan pencipta lagu Indonesia. Beberapa di antaranya adalah lagu "Why Do You Love Me" milik Koes Plus, "Love" karya Mercy's Band, hingga lagu ciptaan Vega Antares dan Bilal Indrajaya. Erwin Harahap, yang mewakili Mercy's Band, memberikan dukungannya terhadap kolaborasi tersebut.

"Ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami saat karya kami dinyanyikan kembali oleh musisi internasional, khususnya lagu 'Love' milik Mercy's Band yang direkam dan dinyanyikan kembali oleh Javier Parisi, peniru John Lennon. Ini akan menjadi kebanggaan kolektif masyarakat Indonesia karena lagu dan karya musisi Indonesia akan didengar oleh masyarakat dunia," tambah Erwin.

Javier Parisi pun mengungkapkan kegembiraannya, "Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari kolaborasi ini. Saya juga tidak menyangka bahwa di Indonesia banyak sekali musik yang bagus dan cocok dengan karakter saya. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan kembali bisa merepresentasikan betapa bagusnya musik Indonesia."
 

(aln)


