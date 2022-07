JAKARTA - Setelah album 1 Untukku, Aldwin Dinata kembali menghadirkan single ke belantika musik Indonesia. Namun, ada hal yang berbeda dari single barunya. Aldwin kali ini membawakan lagu dari band lawas Koes Plus, Kembalilah.

Koes Plus yang beranggotakan Koeswoyo bersaudara, yaitu Tonny (kibor, gitar melodi), Yon (gitar pengiring), Yok (gitar bas), dan Murry (drum serta perkusi lain) band terbesar di eranya. Beberapa hits mereka antara lain Kolam Susu, Bujangan, Diana, dan Kisah Sedih di Hari Minggu.

Remake Kembalilah ini rupanya termasuk ke dalam proyek album keluarga dalam rangka mengenang delapan tahun kepergian mendiang Murry Koes Plus yang digagas anak dan cucunya. Sebagai penyanyi muda yang menikah dengan salah satu cucu Murry, Aldwin pun turut dilibatkan dalam album ini dan mendapat kesempatan untuk menyanyikan Kembalilah. Lagu ini dipilih sendiri oleh Aldwin dan punya cerita bagi pria 22 tahun ini.

“Saat mengerjakan lagu Kembalilah untuk album keluarga Eyang Murry, tidak pernah terlintas di pikiran bahwa saya akan merilis lagu ini secara serius. Niatnya hanya ingin berkontribusi sebagai cucu-mantu untuk mengenang kepergian Eyang. Tapi, setelah mengerti maknanya, lagu ini terlalu bagus untuk sekadar iseng-iseng. Saya pun putuskan untuk merilisnya secara serius bersama label saya, Sony Music Indonesia. Untungnya, Sony Music memberi sambutan positif terhadap ide saya ini.”

Tidak hanya Aldwin yang antusias, keluarga inti Murry Koes Plus juga ikut senang dengan remake ini. “Saya bersyukur karena keluarga mendiang Eyang Murry memberi dukungan penuh untuk proyek single ini karena saya memberi semacam tribute dengan menghadirkan aransemen yang jauh berbeda dari aslinya. Dalam pengerjaannya, saya dibantu anak-anak Eyang (Rico Murry, Riske Murry) dan cucu-cucu beliau yang lain (Ajeng, Nanda, Damas, Jojo, Ariel Tatum). Tidak lupa, ada juga Bang Acoy dari Rocker Kasarung yang turut membantu pembuatan aransemennya agar lebih bisa diterima di zaman sekarang.”

Meski belum bertemu dengan satupun anggota Koes Plus, tapi Aldwin mendapat bantuan dan saran dari seluruh keluarga yang bercerita tentang makna Kembalilah. Liriknya yang pendek dan sederhana ternyata memiliki makna yang cukup dalam.

“Lagu ini menceritakan pengalaman beliau saat ditinggal oleh seseorang yang benar-benar beliau cintai sehingga membuat beliau tidak bisa menemukan kebahagiaan lagi sampai akhir hayatnya,” cerita Aldwin.

Melalui lagu ini, Aldwin ingin membangkitkan kenangan para penggemar Koes Plus yang rindu akan lagu Kembalilah. “Ini salah satu lagu Koes Plus yang indah dengan lirik yang sangat bermakna. Saya berharap para pendengar Koes Plus dulu akan bisa bernostalgia dengan lagu ini meski dengan aransemen yang sedikit berbeda. Selain itu, saya ingin memperdengarkan dan mengenalkan karya Eyang Murry kepada anak-anak Gen Z agar mereka semakin menghargai musik Indonesia, baik yang pernah tenar di zaman dulu mau pun yang sering mereka dengarkan sekarang.”

(aln)