Edward Akbar Klaim Tak Punya Job usai Dipolisikan Istri, Natasha Ryder: Itu Bukan Masalah Saya

JAKARTA - Edward Akbar mengaku, kasus dugaan penggelapan mobil yang dilaporkan sang istri, Kimberly Ryder, memengaruhi kariernya di dunia hiburan. Gara-gara kasus itu, kini dia menjadi pengangguran.

Terkait pernyataan Edward tersebut, Natasha Ryder sang adik ipar pun memberikan tanggapannya. “Itu bukan masalah saya, jadi enggak bisa komentar banyak,” ujar sang aktris di Tendean, Jakarta Selatan, pada 9 Agustus 2024.

Natasha Ryder dalam lanjutan keterangannya kepada awak media mengatakan, “Saat ini, saya hanya peduli sama Kim, kakak saya, juga pada keponakan dan orangtua saya.”

Sang aktris juga enggan menanggapi pendapat warganet yang menyebut dirinya terlibat terlalu jauh dalam konflik rumah tangga sang kakak. Dia juga cukup memahami ketidaksukaan warganet tersebut.

“Kenapa? Karena netizen tidak tahu kisah di balik layar sebenarnya. Aku sedih melihat keponakanku yang harus mengalami kesusahan. Kim juga harus ribet mengantar mereka pakai taksi online,” ungkapnya.

Edward Akbar klaim tak punya job usai dipolisikan Kimberly Ryder (Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Saat ini, sidang perceraian Natasha Ryder dan Edwar Akbar masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Menariknya, dalam persidangan pada 7 Agustus silam, Kimberly hanya mengugat nafkah sebesar Rp5.000 dari sang suami.

Tak bermaksud menyinggung, Machi Ahmad selaku kuasa hukum Kimberly Ryder mengatakan, sang aktris tidak ingin mempersulit Edward dalam memberikan nafkah pada keluarganya.