HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bertemu di Ruang Sidang, Edward Akbar Beri Ucapan Selamat Ulang Tahun ke Kimberly Ryder

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |15:56 WIB
JAKARTA - Edward Akbar menghadiri sidang lanjutan cerainya dengan Kimberly Ryder di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat, Rabu, 7 Agustus 2024.

Edward yang datang bersama tim kuasa hukumnya mengaku siap menghadapi persidangan tersebut.

Dia bahkan masih menyempatkan diri untuk memberi ucapan selamat kepada Kim yang baru merayakan ulang tahun pada 6 Agustus.

"Mau ngucapin ulang tahun ajah ke Kim semoga sehat selalu. Kado doa yang nggak pernah putus. Biasanya setiap tahun ada, (kado apa), ya dia paham kok makasih" kata Edward Akbar kepada wartawan hari ini.

Fakta baru pun terungkap ketika Edward menjelaskan ketidakhadirannya di Polres Jakarta Selatan dalam kasus dugaan penggelapan mobil milik istrinya.

Semula, pihak berwajib mengetahui Edward Akbar absen lantaran ada pekerjaan yang tak bisa ditinggal.

"Saya nggak ada, apa ya namanya maksudnya saya lagi nggak ada kerjaan," kata Edward.

Aktor 38 tahun itu bahkan menyampaikan keterangan berbeda dari kuasa hukumnya sendiri, Jundri R Berutu, yang semula menyebutnya tengah sakit.

 

Halaman:
1 2
