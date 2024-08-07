Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gugatan Nafkah Kimberly Ryder kepada Edward Akbar Cuma Rp5 Ribu, Ini Alasannya 

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |19:31 WIB
Gugatan Nafkah Kimberly Ryder kepada Edward Akbar Cuma Rp5 Ribu, Ini Alasannya 
Gugatan Nafkah Kimberly Ryder kepada Edward Akbar Cuma Rp5 Ribu, Ini Alasannya (Foto: IG Kim)
A
A
A

JAKARTA - Kimberly Ryder hanya mengajukan gugatan nafkah ke Edward Akbar dengan nilai yang unik yaitu Rp5 ribu saja. 

Hal ini diungkapkan oleh pihak Kimberly setelah menjalani sidang lanjutan cerainya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat hari ini.

"Klien saya dalam gugatannya juga tidak mempersulit untuk meminta nafkah baik anak, kepada klien saya sebagai penggugat," ucap kuasa hukum Kimberly Ryder, Machi Ahmad kepada awak media.

Kimberly Ryder dan Edward Akbar
Kimberly Ryder dan Edward Akbar

"Bahkan nafkah Iddah, nafkah Mut'ah, Madiyah, Kiswah, Maskan hanya seribu rupiah, masing-masing seribu rupiah. Total di Rp5.000 itu, tidak mempersulit kepada tergugat," tambahnya.

Wanita yang akrab disapa Kim itu kemudian menjelaskan alasannya menuntut nafkah dengan nilai yang minim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067880/edward_akbar-nm9r_large.jpg
Tanggapi Pernyataan Ibu Mertua soal KDRT, Edward Akbar Sesumbar Tak Pernah Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067417/kimberly_ryder_dan_edward_akbar-kuIj_large.jpg
Kimberly Ryder Diduga Alami KDRT dari Edward Akbar Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067364/kimberly_ryder-pzIZ_large.jpg
Kimberly Ryder Kecewa Sidang Cerainya Ditunda Gegara Eksepsi Edward Akbar Belum Siap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067351/kimberly_ryder-tkWB_large.jpg
Ibunda Kimberly Ryder Jadi Saksi di Sidang Perceraiannya Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057216/kimberly_ryder-GD3v_large.jpg
Kimberly Ryder Dapat Mobil dari Jhon LBF usai Ditunjuk sebagai Brand Ambassador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/33/3055714/edward_akbar_dan_kimberly_ryder-0qt8_large.jpg
Edward Akbar Bahas Persoalan Lain saat Tanggapi Permintaan Kimberly Ryder agar Bisa Bertemu Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement