Gugatan Nafkah Kimberly Ryder kepada Edward Akbar Cuma Rp5 Ribu, Ini Alasannya (Foto: IG Kim)

JAKARTA - Kimberly Ryder hanya mengajukan gugatan nafkah ke Edward Akbar dengan nilai yang unik yaitu Rp5 ribu saja.

Hal ini diungkapkan oleh pihak Kimberly setelah menjalani sidang lanjutan cerainya di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Pusat hari ini.

"Klien saya dalam gugatannya juga tidak mempersulit untuk meminta nafkah baik anak, kepada klien saya sebagai penggugat," ucap kuasa hukum Kimberly Ryder, Machi Ahmad kepada awak media.

Kimberly Ryder dan Edward Akbar

"Bahkan nafkah Iddah, nafkah Mut'ah, Madiyah, Kiswah, Maskan hanya seribu rupiah, masing-masing seribu rupiah. Total di Rp5.000 itu, tidak mempersulit kepada tergugat," tambahnya.

Wanita yang akrab disapa Kim itu kemudian menjelaskan alasannya menuntut nafkah dengan nilai yang minim.