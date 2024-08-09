10 Lagu Lawas Dangdut Sedih

JAKARTA - Dangdut identik dengan alunan musiknya yang asyik untuk membuat tubuh bergoyang. Akan tetapi, ada sejumlah lagu dangdut yang justru membuat pendengar nangis bombay saat mendengarkan bait demi bait liriknya.

Tak hanya satu lagu dangdut yang memiliki lirik cukup sedih dan menyayat hati. Okezone akan menyajikan 10 lagu lawas dangdut yang sukses membuat pendengar sedih saat memahami liriknya.

Lagu Lawas Dangdut Sedih

1. Pagar Makan Tanaman - Mansyur S

Lagu Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S tampaknya cukup pas didengarkan oleh seseorang yang ditikung oleh sahabat sendiri.



"Kau bagaikan pagar yang makan tanaman, Sungguh tiada aku menduga. Engkau teman karibku lebih dari saudara, Namun begitu tega kau rampas segalanya. Putus kinilah sudah persaudaraan kita, Yang lama kita bina susah senang bersama. Apa artinya berteman di belakang kau menikam".

2. Lebih Baik Sakit Gigi - Meggy Z

Lagu Lebih Baik Sakit Gigi milik Meggy Z cukup tenar pada masanya. Lagu yang rilis pada 1996 ini menceritakan tentang perasaan sakit hati lantaran ditinggal kekasih hingga merasa bahwa sakit gigi jauh lebih baik.



"Dari pada sakit hati, Lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Rela rela rela aku relakan, Rela rela rela aku rela. Kalau terbakar api, Kalau tertusuk duri mungkin. Masih dapat ku tahan, Tapi ini sakit lebih sakit, Kecewa karena cinta".

3. Tersisih - Rita Sugiarto

Dicampakkan kekasih lantaran dia lebih memilih orang lain yang lebih muda, menjadi tema utama dalam lagu Tersisih milik Rita Sugiarto.

"Baju baru kau sayang-sayang, kain lapuk kau buang-buang. Dulu ku kau bangga-banggakan, setelah bosan engkau campakkan. Ku tersisih tak terpakai lagi, dari pelukanmu dan kasih sayangmu. Ku tersisih tak dikenal lagi, dari pandanganmu dan perhatianmu".

4. Payung Hitam - Iis Dahlia

Lagu hits milik Iis Dahlia 'Payung Hitam' bercerita tentang seseorang yang dibanding-bandingkan dengan orang lain.

"Tapi kini setelah engkau kembali, sikap sungguh menyakitkan hati. Mengapa baru sekarang aku kau banding bandingkan dengan wanita yang baru. Kau cinta kejam".

5. Izinkanlah - Elvy Sukaesih

Elvy Sukaesih menumpahkan rasa rindunya pada sang kekasih lewat lagu Izinkanlah. Lagu ini bercerita tentang restu yang tak didapatkan hingga akhirnya harus berpisah.