Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

10 Lagu Lawas Dangdut Sedih

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |19:05 WIB
10 Lagu Lawas Dangdut Sedih
10 Lagu Lawas Dangdut Sedih (Foto: Instagram/_mansyur_s)
A
A
A

JAKARTA - Dangdut identik dengan alunan musiknya yang asyik untuk membuat tubuh bergoyang. Akan tetapi, ada sejumlah lagu dangdut yang justru membuat pendengar nangis bombay saat mendengarkan bait demi bait liriknya.

Tak hanya satu lagu dangdut yang memiliki lirik cukup sedih dan menyayat hati. Okezone akan menyajikan 10 lagu lawas dangdut yang sukses membuat pendengar sedih saat memahami liriknya.

Lagu Lawas Dangdut Sedih

Rhoma Irama dan Rita Sugiarto

1. Pagar Makan Tanaman - Mansyur S

Lagu Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S tampaknya cukup pas didengarkan oleh seseorang yang ditikung oleh sahabat sendiri.


"Kau bagaikan pagar yang makan tanaman, Sungguh tiada aku menduga. Engkau teman karibku lebih dari saudara, Namun begitu tega kau rampas segalanya. Putus kinilah sudah persaudaraan kita, Yang lama kita bina susah senang bersama. Apa artinya berteman di belakang kau menikam".

2. Lebih Baik Sakit Gigi - Meggy Z

Lagu Lebih Baik Sakit Gigi milik Meggy Z cukup tenar pada masanya. Lagu yang rilis pada 1996 ini menceritakan tentang perasaan sakit hati lantaran ditinggal kekasih hingga merasa bahwa sakit gigi jauh lebih baik.


"Dari pada sakit hati, Lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Rela rela rela aku relakan, Rela rela rela aku rela. Kalau terbakar api, Kalau tertusuk duri mungkin. Masih dapat ku tahan, Tapi ini sakit lebih sakit, Kecewa karena cinta".

3. Tersisih - Rita Sugiarto

Dicampakkan kekasih lantaran dia lebih memilih orang lain yang lebih muda, menjadi tema utama dalam lagu Tersisih milik Rita Sugiarto.

"Baju baru kau sayang-sayang, kain lapuk kau buang-buang. Dulu ku kau bangga-banggakan, setelah bosan engkau campakkan. Ku tersisih tak terpakai lagi, dari pelukanmu dan kasih sayangmu. Ku tersisih tak dikenal lagi, dari pandanganmu dan perhatianmu".

4. Payung Hitam - Iis Dahlia

Lagu hits milik Iis Dahlia 'Payung Hitam' bercerita tentang seseorang yang dibanding-bandingkan dengan orang lain.

"Tapi kini setelah engkau kembali, sikap sungguh menyakitkan hati. Mengapa baru sekarang aku kau banding bandingkan dengan wanita yang baru. Kau cinta kejam".

5. Izinkanlah - Elvy Sukaesih

Elvy Sukaesih menumpahkan rasa rindunya pada sang kekasih lewat lagu Izinkanlah. Lagu ini bercerita tentang restu yang tak didapatkan hingga akhirnya harus berpisah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/205/3135840/rita_sugiarto-S4gc_large.jpeg
Rita Sugiarto Ungkap Sulitnya Cari Lagu Dangdut Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/205/2957480/helga-luna-akhir-debut-dengan-single-dolananmu-LSVxNLe6RB.jpeg
Helga Luna Akhir Debut dengan Single Dolananmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/205/2846106/mengapa-musik-dangdut-identik-dengan-goyangan-YJVjIZ59Ao.jpg
Mengapa Musik Dangdut Identik dengan Goyangan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/21/205/2784971/kiki-ameera-dan-aidil-kdi-cari-talenta-dangdut-baru-di-audisi-kiss-talent-show-2023-zoonKTj9bT.jpg
Kiki Ameera dan Aidil KDI Cari Talenta Dangdut Baru di Audisi KISS Talent Show 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/18/205/2710359/terinspirasi-kasus-yang-tengah-viral-pedangdut-falen-finola-rilis-single-kebaya-merah-NF5LlSRywH.jpg
Terinspirasi Kasus yang Tengah Viral, Pedangdut Falen Finola Rilis Single 'Kebaya Merah'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/27/205/2695725/eny-sagita-rilis-lagu-jangan-pegang-versi-jandhut-uL39P0Y3Y3.jpg
Eny Sagita Rilis Lagu 'Jangan Pegang' Versi Jandhut
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement