Biancadimas Rilis Lagu Manusia Paling Menyebalkan, Warna-Warni Kehidupan Pernikahan

JAKARTA – Pasangan musisi Biancadimas merilis single terbaru mereka, Manusia Paling Menyebalkan, pada 11 Juli silam. Menariknya, lagu tersebut terispirasi dari kisah kehidupan pernikahan mereka.

“Awalnya, lagu ini berjudul Bianca Paling Menyebalkan. Tapi akhirnya kami ubah jadi Manusia Paling Menyebalkan,” kata Dimas kepada Okezone saat ditemui di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/8/2024).

Biancadimas rilis single Manusia Paling Menyebalkan. (Foto: Instagram/@biancadimas_)

Dimas mengungkapkan, lagu tersebut terinspirasi dari hal-hal kecil yang bisa memicu rasa kesal mereka terhadap satu sama lain. Hal-hal yang akhirnya mereka ketahui setelah tinggal bersama sebagai suami istri.

“Bahwa ternyata banyak hal-hal kecil yang bisa memicu amarah setelah kita tinggal serumah,” tuturnya menambahkan.

Bianca menjelaskan, proses penggarapan lagu tersebut terbilang santai. Mereka hanya butuh waktu 1 jam untuk membuat lagu tersebut sambil mengurus anak di rumah.

“Tapi proses rekaman dan finishing memang cukup lama karena kami memang sesantai itu. Kalau anak-anak rewel ya kami tunda,” tutur Bianca menjelaskan.

Biancadimas rilis single Manusia Paling Menyebalkan. (Foto: Instagram/@biancadimas_)

Single Manusia Paling Menyebalkan ini akan masuk dalam album kedua Biancadimas yang rencananya dirilis tahun ini juga. Album tersebut akan mengusung tema kehidupan mereka setelah menikah.

Kehadiran album kedua tersebut akan melengkapi karya perdana mereka yang bercerita tentang awal perkenalan hingga akhirnya berjanji untuk sehidup semati dalam pernikahan.