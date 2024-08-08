6 Lagu Lawas Rhoma Irama, Popularitasnya Bertahan hingga 5 Dekade

JAKARTA - Deretan lagu lawas Rhoma Irama akan dibahas dalam artikel ini. Pedangdut bernama asli Raden Irama ini memulai kariernya di dunia hiburan sebagai aktor lewat film Djendral Kantjil, pada 1958.

Setahun kemudian, dia bersama sang kakak, Beny Muharam, mendirikan band Tornado dengan menduplikasi gaya bermusik grup duo asal Inggris, Everly Brothers. Di era ‘60-an, dia membangun karier musiknya dengan bergabung bersama orkes Melayu.

Rhoma Irama kemudian mendirikan bandnya sendiri bernama Soneta, pada 13 Oktober 1973. Di sinilah nama Rhoma dan Soneta mulai berkibar dengan lebih dari 1.000 lagu dan 11 Golden Record yang membuatnya dijuluki si Raja Dangdut.

6 Lagu Lawas Rhoma Irama

1.Begadang

Rhoma Irama merilis album ‘Begadang’ dengan lagu berjudul serupa, pada 1973. Lewat lagu ciptaannya tersebut, musisi 77 tahun tersebut mengajak pendengarnya untuk tidak begadang dan melakukan hal-hal tak berguna.

Menariknya, lagu tersebut menjadi OST film Begadang yang dirilis pada 1978. Film arahan Maman Firmansjah itu memasang Rhoma Irama, Yati Octavia, dan Billy Argo sebagai pemeran utama.

2.Darah Muda

Lagu Darah Muda merupakan satu dari total sembilan track dalam album berjudul serupa yang dirilis Rhoma Irama bersama Soneta Group di bawah label Yukawi, pada 1976. Lewat lagu itu, dia mengingatkan anak muda agar tak salah melangkah.

Seperti Begadang, lagu Darah Muda juga diadaptasi ke layar lebar pada 1977. Di bawah asuhan Maman Firmansjah, Rhoma Irama beradu akting dengan Ucok Harahap dan Yati Octavia dalam film tersebut.

3.Ani

Rhoma Irama merilis lagu Ani sebagai bagian dari album ‘Soneta Vol. 6’ yang dirilis sang Raja Dangdut bersama Soneta Group pada 1976. Menariknya, judul lagu itu dijadikan nama karakter wanita dalam film-film Rhoma.

Dia mengaku, setidaknya ada 11 kali nama ‘Ani’ muncul dalam filmnya yang dibintangi oleh Yati Octavia. Salah satunya, film Gitar Tua yang dirilis setahun setelah Rhoma Irama merilis lagu tersebut.

4.Dawai Asmara

Lagu Dawai Asmara merupakan salah satu proyek duet Rhoma Irama dengan Nur Halimah yang dirilis pada 1985. Lagu tersebut bercerita tentang rasa cinta yang mendatangkan kebahagian tak terkira bagi setiap orang yang merasakannya.