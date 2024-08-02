Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aisyahrani Pastikan Syahrini dan Reino Barack Dikaruniai Anak Perempuan

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |10:54 WIB
Aisyahrani Pastikan Syahrini dan Reino Barack Dikaruniai Anak Perempuan
Aisyahrani Pastikan Syahrini dan Reino Barack Dikaruniai Anak Perempuan (Foto: IG Syahrini)
A
A
A

JAKARTA - Syahrini dan Reino Barack dikaruniai anak pertama pada 1 Agustus 2024. Syahrini akhirnya resmi menjadi seorang ibu tepat di hari ulang tahunnya yang ke-44. Lima tahun menanti sejak pernikahan mereka pada tahun 2019 lalu, Syahrini dan Reino Barack akhirnya menyambut kehadiran anak pertama mereka.

Pengumuman itu disampaikan melalui unggahan di Instagram. Anak pertama mereka akan lahir di Singapura melalui proses persalinan, Kamis (1/8/2024).

Syahrini pun mengunggah potret dirinya bersama sang suami dengan perutnya yang masih membuncit. Dia tak membagikan foto proses persalinan maupun foto bayinya. Melihat backdrop dan dekorasi dari foto tersebut yang serba pink dengan tuliskan 'Princess R', diduga bayinya berjenis kelamin perempuan.

Aisyahrani Pastikan Syahrini dan Reino Barack Dikaruniai Anak Perempuan
Aisyahrani Pastikan Syahrini dan Reino Barack Dikaruniai Anak Perempuan

Adik Syahrini, Aisyahrani juga membagikan potret dirinya yang sama dengan kakaknya, di depan backdrop dan dekorasi serba pink. 

Dari foto yang dibagikan serta keterangan yang dituliskan, terungkap bahwa benar Syahrini melahirkan anak perempuan. Sebab, Rani menyebut bahwa keponakannya itu berparas cantik. Dia juga mengungkap bahwa keponakannya itu bermata sipit. 

Rani pun begitu antusias menceritakan momen saat dirinya menggendong keponakannya yang begitu menggemaskan. 

Namun, Rani masih belum memperlihatkan wajah keponakannya itu.

"Alhamdulillah ya Allah terimakasih ya Allah ALLAHUAKBAR Baby R kamu cantik sekali aunt rani gemessssss kamu lucu sekali semalam aunt rani gendong kamu buka mata cipit nyaaaa duh mau gigit," ujar Aisyahrani dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @syh55, Kamis (1/8/2024). 

 

Halaman:
1 2
