HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ucapan Manis Syahrini untuk Reino Barack yang Jadi Ayah : Imam Terbaik

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |19:25 WIB
Ucapan Manis Syahrini untuk Reino Barack yang Jadi Ayah : Imam Terbaik
Ucapan Manis Syahrini untuk Reino Barack yang Jadi Ayah : Imam Terbaik! (Foto: IG Syahrini)
A
A
A

JAKARTA - Syahrini akan menyambut kelahiran anak pertamanya bertepatan dengan hari ulang tahunnya, 1 Agustus 2024. Lima tahun menanti sejak pernikahan mereka pada 2019 lalu, Syahrini dan Reino Barack akhirnya akan menyambut kehadiran anak pertama mereka.

Pengumuman itu disampaikan melalui unggahan di Instagram. Anak pertama mereka akan lahir di Singapura melalui proses persalinan hari ini, (1/8/2024).

"Masha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Singapura, 1 Agustus 2024. Welcoming for an imminent delivery of our precious little one on my birthday (Menyambut kelahiran si kecil kami yang berharga di hari ulang tahunku)," tulis Syahrini dikutip dari unggahan Instagram @princessyahrini, Kamis (1/8/2024).

Ucapan Manis Syahrini untuk Reino Barack yang Akan Jadi Ayah : Imam Terbaik
Ucapan Manis Syahrini untuk Reino Barack yang Akan Jadi Ayah : Imam Terbaik

Syahrini pun mengunggah potret dirinya bersama sang suami dengan perutnya yang masih membuncit. Dia tak membagikan foto proses persalinan maupun foto bayinya. Melihat backdrop dan dekorasi dari foto tersebut yang serba pink dengan tuliskan 'Princess R', diduga bayinya berjenis kelamin perempuan.

