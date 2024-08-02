Berkelas, Baim Wong Perlihatkan Prestasi ketika Diremehkan

JAKARTA - Baim Wong sudah berkiprah di dunia hiburan tanah air selama 24 tahun lamanya. Namanya sudah begitu dikenal sebagai aktor, pesinetron, bahkan juga sebagai pengusaha dan youtuber. Meski demikian, Baim Wong masih saja kerap diremehkan dan dipandang sebelah mata.

Bahkan, Baim mengaku ayahnya sendiri sempat menyepelekannya karena dulu dirinya tak berhasil menamatkan perkuliahannya.

Alih-alih merasa emosi dan berbalik menyerang siapapun yang menyepelekannya, Baim Wong punya cara yang elegan untuk 'membalas' mereka, dengan membuktikan lewat prestasi-prestasi membanggakan yang berhasil diraih.

"even Ayah saya sendiri, saya nggak lulus kuliah, 'lihat lu ya nanti saya paling kaya di sini'. Sama seperti orang-orang yang mungkin pernah menyerempet saya, nggak pernah saya klarifikasi untuk hajar orang itu, ngepush dia," ujar Baim Wong saat dijumpai di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2024).

Suami Paula Verhoeven ini justru menjadikan cibiran, hinaan, sikap meremehkan, dan hal-hal yang dinilai negatif itu menjadi pelecut semangat baginya untuk terus melesat jauh hingga berhasil berada di posisinya saat ini.

"Tinggal kita buktiin saja sama mereka. Itu semua jadi powernya saya. Saya begini karena semua yang mengunderestimate saya," sambungnya.