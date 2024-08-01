Advertisement
Alasan Baim Wong Libatkan Artis Malaysia Anna Jobling di Film Lembayung

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |16:11 WIB
Alasan Baim Wong Libatkan Artis Malaysia Anna Jobling di Film Lembayung
Alasan Baim Wong Libatkan Artis Malaysia Anna Jobling di Film Lembayung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Film Lembayung yang menandai debut Baim Wong sebagai sutradara akan dirilis pada 19 September 2024. Film ini menjadi karya kolaborasi MNC Pictures bersama Tiger Wong Entertainment milik artis Baim Wong. 

Jelang perilisannya, Baim Wong berbagi cerita mengenai penggarapan film ini, termasuk mengenai pemilihan jajaran cast. 

Lembayung akan menyuguhkan  antara aktor muda berbakat yang sedang naik daun bersama beberapa aktor gaek menjadi ansambel cast yang solid, seperti Arya Saloka, Taskya Namya, Yasamin Jasem, Wulan Guritno, Oka Antara, Tio Pakusadewo, Asri Welas, Paula Verhoeven, Daffa Wardhana, Erik Astrada, dan Ence Bagus serta aktris asal Malaysia, Anna Jobling. 

Alasan Baim Wong Libatkan Artis Malaysia Anna Jobling di Film Lembayung (Nurul Amanah/Okezone)
Alasan Baim Wong Libatkan Artis Malaysia Anna Jobling di Film Lembayung (Nurul Amanah/Okezone)

Di industri perfilman tanah air, Yasamin Jasem dan Taskya Namya belakangan begitu mencuri perhatian penonton dan menuai pujian lewat film horor yang dibintanginya. Sementara kehadiran aktor berkelas seperti Arya Saloka dan Oka Antara diyakini Baim mampu membuat masyarakat percaya bahwa film Lembayung bukan sekedar horor biasa. 

"Saya mau film ini mahal. Adanya Arya Saloka dan Oka Antara itu sudah meleburkan orang-orang bahwa ini film horor yang beda," ujar Baim Wong saat ditemui di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2024). 

Sementara kehadiran Anna Jobling sendiri menawarkan nuansa baru sehingga perfilman tanah air menjadi lebih segar, dengan wajah baru yang hadir menghiasi layar bioskop. 

 

