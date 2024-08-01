Ketika Lesti Kejora Keceplosan soal Status El Rumi dan Syifa Hadju

JAKARTA - Lesti Kejora membuat pertanyaan menghebohkan soal status hubungan El Rumi dan Syifa Hadju. Pernyataan istri Rizky Billar itu disorot lantaran hubungan kedekatan El dan Syifa akhir-akhir ini memang tengah ramai disorot.

Diketahui, putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty, El Rumi diduga sempat merahasiakan kedekatannya dengan artis Syifa Hadju. Sampai akhirnya mereka tertangkap tengah jalan bersama di beberapa kesempatan, termasuk menghadiri gala premiere film dokumenter Rossa berjudul All Access to Rossa 25 Shining Years.



Lucunya, Lesti yang juga hadir di gala premier tersebut tampak keceplosan soal kedekatan El dan sahabat arisannya, Syifa Hadju. Suasana santai dan akrab rupanya membuat Lesti lengah dan tanpa sadar membeberkan informasi yang belum banyak diketahui itu.

Ketika Lesti Kejora Keceplosan soal Status El Rumi dan Syifa Hadju (Foto: Instagram/lestikejora)



“Definisi omongan itu jadi doa. Kan, Syifa pacarnya El,” ujar Lesti kepada El yang sedang bersama Maia Estianty dan Tissa Biani seperti dikutip dari YouTube MAIA ALELDUL TV, pada Rabu, 31 Juli 2024.



Sontak, pernyataan Lesti ini mengundang reaksi dari Maia Estianty. “Apa, apa, apa coba diulangi lagi,” desak Maia kepada Lesti hingga membuat ibu satu anak ini panik.



“Cipa (Syifa) pacarnya Abang L, anak dede (Lesti menyebut dirinya),” ucap Lesti, mencoba mengalihkan pembicaraan.