JAKARTA - Rizky Nazar kembali menjadi sorotan saat hadir di pesta pernikahan Salshabilla Adriani dan Ibrahim Risyad yang berlangsung di Bali, Sabtu, 20 Juli 2024 malam. Pasalnya, mantan kekasih Syifa Hadju itu diduga menghadiri resepsi tersebut bersama Dosma Hazenbosch.

Diketahui, belakangan Rizky Nazar dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan Dosma Hazenbosch. Namun sampai saat ini, keduanya masih belum angkat bicara terkait rumor yang beredar.



Video Rizky Nazar dan Dosma diduga kondangan bareng beredar di media sosial usai diunggah selebgram, Marco Ivanos, @marcoivanos. Terlihat Rizky Nazar tengah berdiri sebelahan dengan Dosma sembari menyaksikan momen kebahagiaan Salsha dan Ibrahim.

Rizky Nazar Diduga Kondangan di Bali Bareng Dosma Hazenbosch, Syifa Hadju: Waktu Akan Berbicara



Terlihat Rizky mengenakan kemeja putih sedangkan Dosma mengenakan dress hitam. Mereka berdiri bersebelahan sembari mengabadikan momen resepsi Salsha dan Ohim.



Menariknya, tak lama setelah beredarnya video Rizky Nazar kondangan dengan Dosma Hazenbosch ini, sang mantan kekasih, Syifa Hadju menuliskan cuitan yang mengejutkan. Syifa mengunggah kata-kata soal waktu yang akan menjawab seolah menyindir Rizky Nazar sebagai mantan kekasihnya.



“Time will tell the truth (waktu yang akan menjawab kebenaran),” tulis Syifa di akun X-nya, @syifaahadjureal.



Alhasil, cuitan Syifa ini sontak membuat netizen melakukan cocoklogi. Apalagi, belum lama ini Rizky Nazar dan Dosma diisukan menjalin asmara hingga jadi alasan kandasnya hubungan mereka.

