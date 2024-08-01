Nisya Ahmad dan Andika Rosadi Berkomitmen untuk Urus Anak Bersama di Tengah Proses Perceraian

Nisya Ahmad dan Andika Rosadi Berkomitmen untuk Urus Anak Bersama di Tengah Proses Perceraian (Foto: Instagram/nissyaa)

JAKARTA - Kabar perceraian Nisya Ahmad dan Andika Rosadi menjadi kabar yang cukup menggegerkan. Apalagi setelah mengetahui bahwa gugatan perceraian mereka telah diajukan sejak 30 Mei 2024.

Pada hari ini, Kamis (1/8/2024), Nisya Ahmad dan Andika Rosadi baru saja menjalani sidang cerai dengan agenda pembuktian saksi penggugat di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan. Hanya saja, keduanya absen sehingga hanya diwakilkan kuasa hukumnya saja.



"Hari ini agenda pembuktian, mereka ada kegiatan jadi untuk pembuktian hari ini belum bisa hadir mungkin untuk sidang berikutnya bisa hadir," ucap kuasa hukum Andika Rodadi, Nata Sasmita, usai persidangan, Kamis (1/8/2024).

"Dari ibu Nisya hari ini tadi mengajukan bukti tertulis, untuk agenda lanjutan masih bukti tertulis di tanggal 8 masih ada agenda pembuktian tertulis dari ibu Nisya," tambahnya.



Nata kemudian menjelaskan jika Nisya dan Andika sampai saat ini masih tinggal serumah. Keduanya juga kompak untuk mengurus ketiga anaknya di tengah proses perceraian ini.



"Sementara ini masih diasuh bersama, tidak ada tuntutan hak asuh anak," ungkapnya.