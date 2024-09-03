Nisya Ahmad Dilantik Jadi Anggota DPRD, Raffi Ahmad Ikut Bersyukur

JAKARTA - Annisa Saadiyah Ifat atau yang akrab disapa Nisya Ahmad dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat periode 2024-2029, pada Senin, 2 September 2024. Diketahui, adik Raffi Ahmad itu menggantikan Thoriqoh Nashrullah Fitriyah yang mengundurkan diri.



Nisya Ahmad sendiri hadir dalam acara pengambilan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung.



Melihat pencapaian adiknya, Raffi Ahmad pun mengucap syukur melalui unggahan Instagramnya. Raffi membagikan potret sang adik yang tampil anggun dengan kebaya biru saat pelantikan.

Nisya Ahmad Dilantik Jadi Anggota DPRD, Raffi Ahmad Ikut Bersyukur (foto: Instagram/raffinagita1717)

Selain itu, Raffi juga membagikan potret transformasi sang adik dan kenangan bersamanya.



"Alhamdulillah hari ini Allah SWT mengizinkan dilantik untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil jabar 2 ( Annisa Saadia Ifat)," ujar Raffi dikutip dari unggahan @raffinagita1717.



Melalui unggahan itu pula, Raffi mengungkap rasa terima kasih kepada orang-orang yang selama ini berjuang bersama Nisya hingga sampai di titik ini.



"Tidak ada ada kata-kata lain, selain mengucap syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, keluarga, semua pihak yang sudah sama-sama berjuang bersama dengan tulus dan untuk semua yang sudah mendoakan," ungkapnya.



Raffi pun menuliskan pesan bijak agar siapapun yang baru saja mendapatkan sebuah pencapaian baru dalam hidupnya, tidak langsung berpuas diri dan terus belajar. Dia juga mengingatkan soal pentingnya menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain, termasuk ketika menjadi wakil rakyat, harus siap mengabdi.



"Jangan pernah berhenti untuk belajar tentang apapun di hidup ini, dan terus berbuat baik untuk dunia dan akhirat kita .. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang banyak, menjaga amanah dan istiqomah untuk siap mengabdi dan berjuang bersama dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Hatur Nuhun Sadayana," tandasnya.