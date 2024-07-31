Cerita Nisya Ahmad Mau Cerai dari Andika Rosadi saat Punya Dua Anak

Cerita Nisya Ahmad Mau Cerai dari Andika Rosadi saat Punya Dua Anak (Foto: IG Nisya)

JAKARTA - Nisya Ahmad menggugat cerai suaminya, Andika Rosadi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan tersebut telah terdaftar pada 10 Mei 2024, sebelum Nisya Ahmad dan keluarga Raffi Ahmad berangkat ibadah Haji.

Kabar mengejutkan ini turut dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah.

"Benar itu bahwa yang bersangkutan nama tersebut telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di tanggal 10 Mei 2024," kata Taslimah, Rabu (31/7/2024).

Andika Rosadi dan Nisya Ahmad

Sebelum proses perceraian ini bergulir, pasangan yang menikah pada tahun 2009 ini ternyata nyaris bercerai beberapa tahun lalu, saat mereka sudah memiliki dua orang anak.

Di tahun 2022, Nisya mengaku bahwa rumah tangganya bersama Andika sempat berada di ambang perceraian. Namun, Nisya tak menjelaskan tahun berapa hal itu terjadi.

Percikan api dalam rumah tangga bermula karena Andika kerap berbohong dengan dalih demi kebaikan bersama. Bahkan, Nisya dan Andika sempat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.

Bahkan sudah ada panggilan pertama terkait sidang cerai tersebut.Namun, Nisya dan Andika akhirnya memutuskan untuk rujuk kembali dan berusaha mempertahankan rumah tangga mereka.

"Kita sempat mau cerai waktu itu juga, sudah sempat mau ke pengadilan juga, sudah panggilan pertama, tapi akhirnya, sudah kayaknya kita harus rujuk. Anaknya sudah dua waktu itu ya," ungkap Nisya Ahmad dilansir dari YouTube Orami Entertainment, Rabu (31/7/2024).