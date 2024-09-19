Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nisya Ahmad Resmi Cerai dari Andika Rosadi

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |17:40 WIB
Nisya Ahmad Resmi Cerai dari Andika Rosadi
Nisya Ahmad Resmi Cerai dari Andika Rosadi
A
A
A

JAKARTA - Nisya Ahmad resmi bercerai dari Andika Rosadi. Pernikahan pasangan ini diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui sistem e-court, pada Kamis (19/9/2024). 

Taslimah, Humas PA Jaksel mengatakan, hakim mengabulkan gugatan cerai adik kandung Raffi Ahmad itu setelah pengadilan menolak eksepsi Andika dalam persidangan sebelumnya.

 

"Hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat," ujar Taslimah kepada awak media, pada 19 September 2024. 

Lebih lanjut, Taslimah mengatakan, hakim juga memberikan hak asuh atas tiga anak mereka kepada Nisya Ahmad sebagai penggugat.

Sebagai pemegang hak asuh, penyanyi dan politisi 33 tahun itu dilarang membatasi dan menghalang-halangi Andika Rosadi untuk bertemu ketiga anaknya.

Nisya Ahmad Resmi Cerai dari Andika Rosadi. (Foto: Instagram/Nisya Ahmad)
Nisya Ahmad Resmi Cerai dari Andika Rosadi. (Foto: Instagram/Nisya Ahmad)

Terkait nafkah, hakim mewajibkan Andika untuk membayarkan nafkah iddah sebesar Rp20 juta dan nafkah anak sebesar Rp30 juta per bulan. 

"Besaran nafkah itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak hingga mereka bisa mandiri," ungkap Taslimah menambahkan.

Nisya Ahmad menggugat cerai Andika Rosadi yang telah menikahinya selama 15 tahun di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada 10 Mei 2024. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
