Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Masih Harus Menanti Hasil Asesmen Rehabilitasi Meski Sudah 1 Bulan Lebih Diajukan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |10:05 WIB
Ammar Zoni Masih Harus Menanti Hasil Asesmen Rehabilitasi Meski Sudah 1 Bulan Lebih Diajukan
Ammar Zoni Masih Harus Menanti Hasil Asesmen Rehabilitasi Meski Sudah 1 Bulan Lebih Diajukan (Foto: Instagram/ammarzoni)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni sampai saat ini masih belum menerima hasil asesmen terkait rehabilitasi kasus narkoba yang menjeratnya. Padahal, pengajuan rehab tersebut sudah dilayangkan selama sebulan lebih.

Kuasa hukum Ammar, Jon Mathias, menyebut jika JPU (Jaksa Penuntut Umum) bertindak sebagai eksekutor pada pengajuan rehabilitasi Ammar. Oleh karena itu, ia mendesak JPU untuk segera mengurus asesmen yang diajukan ke pihak BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi).

"Sekarang sudah 1,5 bulan baru diajukan sama dia (Jaksa ke BNNP) 17 Juli. Berarti kan sudah hampir 1 bulan baru diajukan ke BNNP. Padahal seharusnya begitu ada Surat Penetapan Pengadilan harusnya langsung melaksanakan," ujar Jon Mathias di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat belum lama ini.

(Ravie Wardani/Okezone)
Ammar Zoni Masih Harus Menanti Hasil Asesmen Rehabilitasi Meski Sudah 1 Bulan Lebih Diajukan (Foto: Ravie Wardani/Okezone)


"Kalau kita nggak ada dokumennya. Dari keluarga ke BNNP itu ada formulir yang harus diisi," tambahnya.

Sebagai kuasa hukum Ammar Zoni, Jon pun merasa kecewa dengan sikap JPU yang disinyalir memperlambat proses rehabilitasi sang aktor.


"Pasti kecewalah ini kan udah hampir satu setengah bulan sejak penetapan itu dan ini udah hampir putusan, ini kan sangat dibutuhkan oleh Ammar karena nanti asesmen harus nilai, ini kan lengkap nanti jawabannya dari BNNP, itu tugas mereka," ucap dia.

Dalam wawancara terpisah, Azam Akhmad Akhsya selaku JPU kasus narkoba Ammar Zoni justru mengatakan sebaliknya. JPU dikatakan Azam mengklaim sudah melakukan upaya asesmen tersebut dengan mengirimkan surat namun belum menerima jawaban dari BNNP.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178467/ammar_zoni-AvBU_large.jpg
Besok, Ammar Zoni akan Jalani Sidang Perdana Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177611/ammar_zoni-sADy_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Tak Mengenal 5 Tersangka Kasus Narkoba Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177361/ammar_zoni-3jD1_large.jpg
Adik Syok Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan, Klaim Keluarga Tak Diberitahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177090/ammar_zoni-oWdf_large.jpg
Ammar Zoni Resmi Menghuni Lapas Nusakambangan sebagai Narapidana Risiko Tinggi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement