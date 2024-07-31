Jenguk Ko Apex, Dinar Candy: Dia Minta Nasi Padang

JAMBI - Disjoki (DJ) seksi Dinar Candy (DC) mengaku baru sekali menjenguk kekasihnya, yakni Affandi Susilo alias Ko Apex di Mapolda Jambi di kawasan Thehok, Kota Jambi.

"Baru sekali menjenguk kemarin. Hari ini bukan hari jenguk, jadi tidak jenguk," ujarnya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus yang dialami kekasihnya, Rabu (31/7/2024).

Menurutnya, kekasihnya tersebut dalam keadaan baik dan hanya ingin pesan makanan.

"Kondisinya baik-baik aja, pesannya disuruh banyak makanan, nasi padang," katanya sembari tersenyum.

Sebelumnya, sekitar 6 jam DC diperiksa penyidik Subdit 1, Kamneg Ditreskrimum Polda Jambi di ruang penyidik di Mapolda Jambi.

Dia mulai diperiksa petugas dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, DC juga didampingi dua kuasa hukumnya dari Jakarta.