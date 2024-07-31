Diperiksa 6 Jam Kasus Ko Apex, Dinar Candy: Alhamdulillah Lancar

JAMBI - Setelah sekitar 6 jam diperiksa penyidik Subdit 1, Kamneg Ditreskrimum Polda Jambi Disjoki (DJ) seksi Dinar Candy (DC) keluar dari ruang penyidik di Mapolda Jambi di kawasan Thehok, Kota Jambi, Rabu (31/7/2024).

Didampingi dua kuasa hukumnya dari Jakarta, kekasih Affandi Susilo alias Ko Apex tersebut mengaku lancar pemeriksaannya.

"Alhamdulillah, lancar pemeriksaannya. Tadi ada sekitar 20 pertanyaan dari penyidik, selebihnya biarkan penyidik yang menjawabnya," ungkapnya.

Terkait apa saja dalam pemeriksaan, DC menambahkan, pemeriksaan terkait kedekatan dengan Ko Apex.

"Kedekatannya sudah berapa lama. Tahu bisnisnya gak sih? Kalau detailnya perusahaan itu saya tidak tahu," ungkapnya.

Setahu dia, (Ko Apex) pengusaha kapal tongkang.

Terkait hadiah apa saja yang diberikan Ko Apex, DC menjelaskan belum sejauh itu.

"Selanjutnya, tentang pelapor. Kenal apa tidak. Lebih kayak gitu sih," terang neng geulis ini