HOME CELEBRITY MUSIK

Agensi Resmi Umumkan Jadwal Comeback G-Dragon

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |21:30 WIB
Agensi Resmi Umumkan Jadwal <i>Comeback</i> G-Dragon
Galaxy Corporation umumkan jadwal comeback G-Dragon. (Foto: i-D magazine)
A
A
A

SEOUL - Galaxy Corporation merilis pernyataan resmi terkait rencana comeback G-Dragon. Lewat keterangan pers yang dirilis agensi tersebut, leader BIGBANG tersebut akan merilis album baru pada Semester II-2024. 

“G-Dragon tengah mempersiapkan album barunya dengan sangat tekun sehingga dia bisa merilisnya pada Semester II mendatang. Tolong nantikan karya terbaru darinya,” ujar agensi tersebut dikutip dari Allkpop, pada Selasa (16/4/2024). 

Ini merupakan pernyataan resmi pertama Galaxy Corporation terkait rencana comeback pelantun Crooked tersebut. VIP (sebutan untuk penggemar BIGBANG) antusias dengan rencana comeback sang idol. 

Seperti diketahui, G-Dragon terakhir kali merilis album solo bertajuk ‘Kwon Ji Yong’ pada 2017. Dengan begitu, ini akan menjadi karya perdananya di bawah agensi baru dalam 7 tahun terakhir. 

Halaman:
1 2
