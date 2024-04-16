Agensi Resmi Umumkan Jadwal Comeback G-Dragon

SEOUL - Galaxy Corporation merilis pernyataan resmi terkait rencana comeback G-Dragon. Lewat keterangan pers yang dirilis agensi tersebut, leader BIGBANG tersebut akan merilis album baru pada Semester II-2024.

“G-Dragon tengah mempersiapkan album barunya dengan sangat tekun sehingga dia bisa merilisnya pada Semester II mendatang. Tolong nantikan karya terbaru darinya,” ujar agensi tersebut dikutip dari Allkpop, pada Selasa (16/4/2024).

Ini merupakan pernyataan resmi pertama Galaxy Corporation terkait rencana comeback pelantun Crooked tersebut. VIP (sebutan untuk penggemar BIGBANG) antusias dengan rencana comeback sang idol.

Seperti diketahui, G-Dragon terakhir kali merilis album solo bertajuk ‘Kwon Ji Yong’ pada 2017. Dengan begitu, ini akan menjadi karya perdananya di bawah agensi baru dalam 7 tahun terakhir.