Nisya Ahmad, Adik Raffi Ahmad Gugat Cerai Suami Sebelum Berangkat Haji

JAKARTA - Adik Raffi Ahmad, Nisya Ahmad menggugat cerai suaminya, Andika Rosadi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut telah terdaftar pada 10 Mei 2024, sebelum Nisya Ahmad dan keluarga Raffi Ahmad berangkat ibadah Haji.

Kabar mengejutkan ini turut dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah.

"Benar itu bahwa yang bersangkutan nama tersebut telah mendaftarkan perkaranya di kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di tanggal 10 Mei 2024," kata Taslimah dikutip dari YouTube LK Media, Rabu (31/7/2024).

Sidang perdana juga telah digelar pada 30 Mei 2024 secara online.