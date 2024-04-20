Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Anaknya Masuk Rumah Sakit, Nisya Ahmad Minta Doa

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |10:45 WIB
2 Anaknya Masuk Rumah Sakit, Nisya Ahmad Minta Doa
Anak Nisya Ahmad masuk rumah sakit (Foto: Instgram/nissyaa)
A
A
A

JAKARTA - Nisya Ahmad datang dengan kabar kurang menyenangkan. Kedua buah hatinya, Aeshya Balqes Rosadi dan Munawar At Thareeq Gibran Rosadi harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif.

Hal itu diketahui melalui unggahan Nisya Ahmad diakun instagram miliknya @nissyaa. Dalam unggahannya, Nisya memperlihatkan momen saat kedua anaknya tengah terbaring lemah ditempat tidur.

Tak lupa, Nisya Ahmad meminta doa agar keduanya bisa lekas sembuh dari sakit yang dialami keduanya.

"Qadarullah anak dua ini harus dirawat di rs deh. Alhamdulillah tetehnya yang gede sehat di rumah. Cepat sehat cinta cintaku," tulis Nisya Ahmad diakun instagram miliknya.

Nisya Ahmad

Anak Nisya Ahmad masuk rumah sakit (Foto: Instgram/nissyaa)


"Doain yaa om tante online semuaaa, biar bisa cepat sehat dan pulang amin," harapnya.

Unggahan itu rupanya menuai komentar dari rekan-rekan artis. Mereka ramai mendoakan agar anak-anak Nisya Ahmad lekas sembuh dari sakit yang dialaminya.

"Get well soooonn caca Areeq," komentar Caca Tengker sambil menambahkan emot love.

"Cepat sembuh caca areeq," sahut Fadil Jaidi penuh harapan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143376/nisya_ahmad-JsXp_large.JPG
Usai Resmi Bercerai, Adik Raffi Ahmad Tak Mau Kasih Harapan Palsu ke Cowok Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143241/nisya_ahmad-Z7mV_large.jpg
Cerai dari Andika Rosadi, Nisya Ahmad Tak Mau Buru-Buru Menikah Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/33/2937089/kehadiran-nisya-ahmad-di-rumah-duka-ibunda-jeje-govinda-jadi-sorotan-U2NUbc7KZg.jpg
Kehadiran Nisya Ahmad di Rumah Duka Ibunda Jeje Govinda Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/33/2878917/nisya-ahmad-adik-raffi-ahmad-sambangi-pn-jakarta-selatan-ada-apa-BEgKEzsNik.jpeg
Nisya Ahmad, Adik Raffi Ahmad Sambangi PN Jakarta Selatan, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/01/33/2738167/kesedihan-nisya-ahmad-di-malam-tahun-baru-ditinggalkan-mami-popon-sIKcTAynrV.jpg
Kesedihan Nisya Ahmad di Malam Tahun Baru, Ditinggalkan Mami Popon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/28/33/2586431/nisya-ahmad-angkat-bicara-terkait-keputusan-raffi-ahmad-jadi-ustaz-bAlYTNVuRT.jpg
Nisya Ahmad Angkat bicara Terkait Keputusan Raffi Ahmad Jadi Ustadz
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement