2 Anaknya Masuk Rumah Sakit, Nisya Ahmad Minta Doa

Anak Nisya Ahmad masuk rumah sakit (Foto: Instgram/nissyaa)

JAKARTA - Nisya Ahmad datang dengan kabar kurang menyenangkan. Kedua buah hatinya, Aeshya Balqes Rosadi dan Munawar At Thareeq Gibran Rosadi harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif.

Hal itu diketahui melalui unggahan Nisya Ahmad diakun instagram miliknya @nissyaa. Dalam unggahannya, Nisya memperlihatkan momen saat kedua anaknya tengah terbaring lemah ditempat tidur.

Tak lupa, Nisya Ahmad meminta doa agar keduanya bisa lekas sembuh dari sakit yang dialami keduanya.

"Qadarullah anak dua ini harus dirawat di rs deh. Alhamdulillah tetehnya yang gede sehat di rumah. Cepat sehat cinta cintaku," tulis Nisya Ahmad diakun instagram miliknya.

"Doain yaa om tante online semuaaa, biar bisa cepat sehat dan pulang amin," harapnya.

Unggahan itu rupanya menuai komentar dari rekan-rekan artis. Mereka ramai mendoakan agar anak-anak Nisya Ahmad lekas sembuh dari sakit yang dialaminya.

"Get well soooonn caca Areeq," komentar Caca Tengker sambil menambahkan emot love.

"Cepat sembuh caca areeq," sahut Fadil Jaidi penuh harapan.