Dinar Candy Pastikan Perempuan yang Kirim Santet Bukan dari Kalangan Artis

JAKARTA - Dinar Candy angkat bicara terkait luka lebam yang tiba-tiba saja muncul di tubuhnya usai bangun tidur. Sempat mengalami mimpi buruk selama tiga hari, mantan kekasih Ridho Ilahi ini pun meyakini jika dirinya mendapatkan kiriman santet.

Terkait siapa pelaku pengirim santet tersebut, Dinar pun mengaku sudah mengetahuinya. Bahkan dia memberi clue bahwa orang tersebut tidak berasal dari kalangan artis.

"Saya nggak bisa sebut inisial karena takut meleber kemana-mana," ujar Dinar Candy kepada Okezone saat dihubungi via WhatsApp, Selasa (30/7/2024).

Dinar Candy Pastikan Perempuan yang Kirim Santet Bukan dari Kalangan Artis (Foto: Instagram/dinar_candy)



"Bukan (artis) sih," lanjutnya.

Meyakini bahwa orang yang mengirimkan santet bukanlah seorang publik figur, Dinar mengatakan bahwa sosok perempuan tersebut sempat menyerangnya di media serta media sosial. Bahkan lantaran berseteru dengannya, kini sosok tersebut sudah memiliki nama dan banyak followers

"Aku dikirim santet orang. Orang nya yang pernah menyerang aku di media dan sosmed," kata Dinar.

"Dia pernah menyerang saya di media, tapi dia karna nyerang saya lumayan ada nama mungkin sekarang dan followers," tambahnya.