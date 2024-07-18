Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinar Candy Bela Nathalie Holscher Terkait Kisruh Uang Saweran saat Nge-DJ

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |08:05 WIB
Dinar Candy Bela Nathalie Holscher Terkait Kisruh Uang Saweran saat Nge-DJ
Dinar Candy Bela Nathalie Holscher Terkait Kisruh Uang Saweran saat Nge-DJ (Foto: Instagram/dinar_candy)
A
A
A

JAKARTADinar Candy ikut mengomentari unggahan Nathalie Holscher beberapa waktu lalu soal uang saweran nge-DJ. Diketahui, melalui akun Instagram Storynya Nathalie sempat mengungkapkan kekecewaannya lantaran dilarang mengambil uang hasil saweran usai Nge-DJ di salah satu kelab malam di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Sabtu, 13 Juli 2024.Din

Menanggapi curhatan kekecewaan Nathalie Holscher, Dinar pun membagikan video saat dirinya bersama tim sedang menghitung tumpukan uang saweran yang didapatnya usai menghibur melalui penampilannya nge-DJ. Dia menegaskan bahwa uang saweran yang diberikan pengunjung kelab kepada DJ yang tampil, 100 persen merupakan hak dari DJ tersebut. Bahkan sama sekali tidak ada urusannya dengan kelab.

"Lagi pada ngitung uang saweran semalam. Jadi uang saweran itu 100 persen buat DJ-nya bukan buat club-nya," ungkap Dinar Candy dikutip dari unggahan Instagram Story @dinar_candy, Kamis (18/7/2024).


Sebab, pengunjung memberikan uang saweran sebagai bentuk apresiasi kepada DJ tersebut. Dinar pun heran jika ada kelab malam yang mempermasalahkan terkait uang saweran.

"Orang itu nyawer karena suka sama musiknya yang lagi dimainin atau suka sama personality-nya kita. Jadi gak ada hak kelabnya itu ngambil sawerannya, setahu aku," sambungnya.

Selama bertahun-tahun dirinya menjadi DJ, Dinar tak pernah mengalami nasib seperti Nathalie. Dia pun merasa iba melihat Nathalie yang tidak diperbolehkan mengambil uang saweran hasil jerih payahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/205/3060237/3_queens-T1Ue_large.jpg
Dinar Candy, Ucie Sucita, dan Cupi Cupita Gaungkan Dangdut Kekinian Lewat 3 Queens
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057104/dinar_candy-oCqB_large.jpg
Dinar Candy Lulus Kuliah, Kini Sandang Gelar Sarjana Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3048741/dinar_candy_dan_ko_apex-DSXh_large.jpg
Ko Apex Bebas Usai 60 Hari Jadi Tahanan Polda Jambi, Statusnya Masih Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3045020/dinar_candy-ONQG_large.jpg
Alami Sejumlah Teror, Dinar Candy Sambangi Polres Jaksel Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/33/3044936/dinar_candy-haov_large.jpg
Dinar Candy Akan Minta Bantuan Komnas Perempuan Terkait Dugaan Teror yang Dialaminya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/33/3044557/dinar_candy-Zk4W_large.jpg
Dinar Candy Alami Intimidasi hingga Serangan Mistis, Buntut Kasus Penggelapan Ko Apex
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement