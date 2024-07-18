Dinar Candy Bela Nathalie Holscher Terkait Kisruh Uang Saweran saat Nge-DJ

JAKARTA - Dinar Candy ikut mengomentari unggahan Nathalie Holscher beberapa waktu lalu soal uang saweran nge-DJ. Diketahui, melalui akun Instagram Storynya Nathalie sempat mengungkapkan kekecewaannya lantaran dilarang mengambil uang hasil saweran usai Nge-DJ di salah satu kelab malam di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Sabtu, 13 Juli 2024.Din

Menanggapi curhatan kekecewaan Nathalie Holscher, Dinar pun membagikan video saat dirinya bersama tim sedang menghitung tumpukan uang saweran yang didapatnya usai menghibur melalui penampilannya nge-DJ. Dia menegaskan bahwa uang saweran yang diberikan pengunjung kelab kepada DJ yang tampil, 100 persen merupakan hak dari DJ tersebut. Bahkan sama sekali tidak ada urusannya dengan kelab.



"Lagi pada ngitung uang saweran semalam. Jadi uang saweran itu 100 persen buat DJ-nya bukan buat club-nya," ungkap Dinar Candy dikutip dari unggahan Instagram Story @dinar_candy, Kamis (18/7/2024).



Sebab, pengunjung memberikan uang saweran sebagai bentuk apresiasi kepada DJ tersebut. Dinar pun heran jika ada kelab malam yang mempermasalahkan terkait uang saweran.



"Orang itu nyawer karena suka sama musiknya yang lagi dimainin atau suka sama personality-nya kita. Jadi gak ada hak kelabnya itu ngambil sawerannya, setahu aku," sambungnya.



Selama bertahun-tahun dirinya menjadi DJ, Dinar tak pernah mengalami nasib seperti Nathalie. Dia pun merasa iba melihat Nathalie yang tidak diperbolehkan mengambil uang saweran hasil jerih payahnya.