HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tiko Aryawardhana Laporkan Balik Mantan Istri ke Polda Atas Dugaan Pelanggaran ITE

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |13:23 WIB
Tiko Aryawardhana Laporkan Balik Mantan Istri ke Polda Atas Dugaan Pelanggaran ITE
Tiko Aryawardhana Laporkan Balik Mantan Istri ke Polda Atas Dugaan Pelanggaran ITE (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)
A
A
A

JAKARTA - Perseteruan Tiko Aryawardhana dan mantan istri Arina Winarto (AW) memasuki babak baru. Terkini Tiko Aryawardhana melaporkan balik AW ke Polda Metro Jaya, Jakarta terkait dugaan pelanggaran pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang ITE.

Laporan tersebut bahkan telah tercatat dalam nomor perkara LP/B/3968/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Juli 2024.

"Iya benar (melaporkan balik)," kata Irfan Aghasar saat dihubungi awak media, Senin (29/7/2024).

Tiko Aryawardhana Laporkan Balik Mantan Istri ke Polda Atas Dugaan Pelanggaran ITE (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)

Suami penyanyi Bunga Citra Lestari itu melaporkan AW karena diduga mengambil paksa laptop milik Tiko yang di dalamnya terdapat foto dan properti dalam bentuk lagu-lagu yang merupakan investasi Tiko untuk komersil.

"Ada data transmisi atau file digital yang ada di dalam laptop yang kami duga telah ditransmisikan diberikan kepada pihak tertentu tanpa seizin dari mas Tiko yang menimbulkan kerugian," jelas Irfan.

Bukan tanpa sebab Tiko merasa dirugikan, pasalnya selain bekerja sebagai banker, Tiko Aryawardhana juga menekuni DJ.
 

Halaman:
1 2
