HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pekan Depan Tiko Aryawardhana Dipastikan Bakal Hadir Memenuhi Panggilan Polisi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |23:45 WIB
Pekan Depan Tiko Aryawardhana Dipastikan Bakal Hadir Memenuhi Panggilan Polisi
Pekan Depan Tiko Aryawardhana Dipastikan Bakal Hadir Memenuhi Panggilan Polisi (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)
A
A
A

JAKARTA - Tiko Aryawardhana sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Pada Hal Tiko seharusnya datang memenuhi panggilan polisi pada 24 dan 31 Juli 2024, untuk memberi keterangan terkait kasus dugaan penggelapan dana sebesar Rp6,9 miliar, yang dilaporkan oleh mantan istrinya, AW.


Namun Tiko Aryawardhana tidak bisa hadir dan meminta agar pemeriksaan tersebut ditunda.

Pekan Depan Tiko Aryawardhana Dipastikan Bakal Hadir Memenuhi Panggilan Polisi (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)

Kini setelah dua kali absen, Tiko Aryawardhana dipastikan bakal memenuhi panggilan polisi, pekan depan Senin, 12 Agustus 2024.


"Insya Allah akan datang," kata Soepriadi tim kuasa hukum Tiko Aryawardhana di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2024).


"Surat panggilan pertama akan turun. Kemungkinan jadwal pemeriksaannya dijadwalkan di tanggal 12 Agustus Senin," tambahnya.

Sementara untuk alasan dua kali ditundanya pemeriksaan, Soepriadi tak bisa menjelaskan secara detail.

 

