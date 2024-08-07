Tiko Aryawardhana Buka Pintu Damai dengan Mantan Istri, Asal Tanpa Syarat

JAKARTA - Tiko Aryawardhana mengaku masih membuka pintu damai dengan mantan istrinya, AW. Diketahui, hubungan mereka mendadak renggang pasca-cerai lantaran AW melaporkan suami BCL itu ke polisi terkait kasus dugaan penggelapan dana sebesar Rp6,9 miliar.



Hal itu disampaikan oleh tim kuasa hukum Tiko Aryawardhana, Soepriyadi.



"Pintu perdamaian masih terbuka, tapi memang frekuensinya harus sama, jangan cuma Pak Tiko yang mau berdamai, Arina pun harus mau berdamai," ujar Soepriyadi di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa, 6 Agustus 2024.

Tiko Aryawardhana Buka Pintu Damai dengan Mantan Istri, Asal Tanpa Syarat (Foto: Instagram/tikoaryawardhana)



Apalagi status Tiko Aryawardhana dan AW adalah mantan suami istri. Oleh sebab itu Soepriyadi berharap kasusnya itu selesai dengan perdamaian.



"Kan mantan suami istri juga. Ya itu kita coba. Berharap ini selesai di sini, dan selesai baik-baik," tambah Soepriyadi.



Namun, Tiko Aryawardhana mau damai dengan AW asalkan tanpa syarat. Sebab sebelumnya AW disebut meminta sejumlah uang kepada Tiko Aryawardhana jika ingin kasus dugaan penggelapan itu berakhir damai.



"Cuma adanya tuntutan yang nilainya fantastis itu, itu nggak masuk akal. Mau berdamai tapi dengan syarat Rp20 M. Kita sampaikan, pak Tiko siap untuk berdamai, siap melakukan mediasi apapun, tapi tanpa syarat," tegas Soepriyadi.