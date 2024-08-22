Inara Rusli Kembali Berakting Setelah 7 Tahun Vakum

JAKARTA - Inara Rusli akhirnya kembali ke dunia seni peran setelah 7 tahun vakum. Mantan istri Virgoun itu merasa antusias karena proses syuting yang dijalani begitu menyenangkan, meski dirinya telah mengubah penampilan dengan berhijab. Inara pun membagikan potret bersama Marshanda serta jajaran cast dari series yang dibintanginya.

"It's been a long time setelah 7 tahun hiatus and it's really good to finally back here again, balik lagi syuting dalam "kemasan" Inara yang sekarang ternyata mash menyenangkan, masya allah!," ujar Inara Rusli dikutip dari ungggahan Instagram pribadinya @mommy_starla, Kamis (22/8/2024).

Inara semakin bahagia karena dirinya bisa menjalani proses syuting bersama Marshanda, sosok yang diidolakannya selama ini. Dia tak menyangka bisa langsung berbagi cerita begitu mendalam dengan sosok yang baru ditemuinya itu.

"And it was such an unbelievably amazing to meet you, how we can connect each other that deep, kita ngobrol ternyata bisa sedalam itu sampe serasa lagi acara tali kasih padahal kita belum pernah bertemu sebelumnya, dan baru pernah ngobrol beberapa kali via telepon waktu masih anak-anak!," sambungnya.

Inara pun mengungkap bahwa dulu ibunya pernah terlibat dalam sinetron legendaris Bidadari yang mendapuk Marshanda sebagai bintang utama.

Dulu hanya pernah berhubungan via telepon dengan Marshanda, Inara senang bisa bertemu langsung dengan idolanya. Bahkan Marshanda nantinya akan menjadi bintang tamu di podcast Inara.

"Karena aku sengefans itu sama kamu dan knowing my mom had the same TV series project with you made me feels like butterflies in my tummy dan bahkan sampai hari ini! Waktu itu mama syuting bareng kak chacha sinetron "Bidadari" di tahun 2000 back then. Nanti kita sambung ngobrol lagi ya di #NARAtive. It will be interesting," ungkapnya.