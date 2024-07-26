Virgoun Diduga Bakal Bikin Lagu Selama Rehabilitasi, usai Dapat Izin Bawa Gitar

JAKARTA - Eva Manurung baru saja mengirimkan sebuah gitar untuk sang putra, Virgoun, yang tengah menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur. Eva menegaskan kalau pengiriman gitar tersebut sudah disetujui pihak berwajib.

Menurutnya, meski di rehabilitasi, Virgoun juga membutuhkan hiburan. Salah satunya dengan memainkan gitar.

Virgoun Diduga Bakal Bikin Lagu Selama Rehabilitasi, usai Dapat Izin Bawa Gitar (Foto: Instagram/virgoun)



"Boleh (bawain gitar), saya sudah tanda tangan dan diperkenankan. Cuma mungkin orang lain nggak boleh mondar-mandir, yang tidak berkepentingan," ujar Eva Manurung di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.



Eva meyakini gitar itu akan membantu Virgoun mengalihkan fokusnya dari kecanduan narkoba. Tak menutup kemungkinan, kata Eva, Virgoun juga akan merilis lagu baru khusus kisahnya selama menjalani rehabilitasi.



"Dia tetap berkarya mumpung dia ada ketenangan kan," tuturnya.



Tak hanya itu, Virgoun juga disebut lebih religius. Sebab, sebelumnya Virgoun sempat dilanda stres karena kasus narkoba dan perceraiannya dengan Inara Rusli.



"Saya lihat lebih tenang, lebih oke, mukanya lebih smile, shalatnya lebih oke. Tuhan campur tangan untuk anak saya," pungkasnya.

(van)