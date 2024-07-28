Biodata dan Agama Ustaz Nuzul Dzikri, Pendakwah Diduga Nikahi Laudya Cynthia Bella

JAKARTA - Biodata dan agama Ustaz Nurul Dzikri akan diulas dalam artikel ini. Pasalnya, baru-baru ini muncul kabar mengejutkan datang dari selebritis, Laudya Cynthia Bella.

Wanita 36 tahun itu dikabarkan menerima pinangan dari ustaz bernama Nurul Dzikri. pada hari ini, Minggu (28/7/2024). Hal yang lebih mengejutkan lagi lantaran Bella diduga menerima pinangan sebagai istri ketiga dari sang pendakwah.



Kabar tersebut beredar luas dari unggahan di media sosial Facebook yang menyebut mantan kekasih Chicco Jerikho itu telah dipersunting oleh Ustaz Nuzul Dzikri. Kabar ini pun sontak membuat publik terkejut, apalagi diketahui Ustaz Nuzul Dzikri sudah memiliki istri.

Biodata dan Agama Ustaz Nuzul Dzikri (Foto: Instagram/muhammadnuzuldzikri)



Lantas, siapa sosok Ustaz Nuzul Dzikri yang diduga sudah menikahi Laudya Cynthia Bella?

Berikut biodata dan agama Ustaz Nurul Dzikri.



Ustaz Nuzul Dzikri atau yang memiliki nama lengkap Muhammad Nuzul Dzikri merupakan pendakwah yang cukup terkenal di Tanah Air. Nuzul Dzikri lahir di Jakarta pada 1983.



Ustaz Nuzul Dzikri mengenyam pendidikannya di Jakarta dan juga memiliki latar pendidikan yang baik. Pria beragama Islam ini merupakan lulusan Imam Muhammad bin Su'ud University dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Syariah dan lulus pada 2009.



Selain itu, Ustaz Nuzul Dzikri juga aktif di berbagai kegiatan dakwah di Indonesia. Ia juga kerap rutin mengisi kajian di beberapa tempat di Jakarta. Beliau juga sempat menjadi pemateri lepas di Institut Pemerintah Dalam Negeri II P, Cilandak, Jakarta Selatan.



Selain itu, Ustaz Nuzul Dzikri juga cukup aktif di media sosial dan juga berdakwah melalui platform digital.