Krisdayanti Ajak Penonton Nyanyi Bareng dan Bernostalgia di Soundsfest 2024

JAKARTA - Krisdayanti turut hadir di festival musik, Soundsfest 2024 hari terakhir, Minggu (28/7/2024). Dalam kesempatan itu, Krisdayanti sukses membawakan lagu-lagu hits miliknya dan mengajak penonton bernostalgia.



Tak hanya itu, KD, akrab ia disapa juga merasa senang bisa manggung dan menghibur para penonton Gen Z yang juga menantikan penampilan spesialnya. Ia pun menyapa sekaligus memperkenalkan diri kepada para penonton Sounds Fest 2024.



“Selamat sore Sounds Fest 2024, salam kenal semuanya,” sapa Krisdayanti.

Soundsfest Krisdayanti Ajak Penonton Nyanyi Bareng dan Bernostalgia di Soundsfest 2024 (Foto: Annastasya/Okezone)



Di hari terakhir ini, KD asyik membawakan sederet lagu andalannya seperti Pilihlah Aku, Mahadaya Cinta, Cobalah Untuk Setia dan masih banyak lagi. Penampilannya pun begitu enerjik dan berhasil bikin generasi muda ikut bernyanyi bersama.



KD pun ikut merasa bergembira bisa menghibur para penonton Sounds Fest 2024. Ia berharap bisa manggung kembali di acara festival musik ini tahun depan.



“Semoga kita bisa bertemu lagi,” ucap Krisdayanti.



Soundsfest 2024 ini digelar di Summarecon Mal Bekasi, Bekasi, Jawa Barat. Festival musik ini berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 27-28 Juli 2024. Sejumlah musisi ternama turut memeriahkan di hari pertama seperti Juicy Lucy, Isyana Sarasvati, Raisa, Hindia, hingga Tulus.



Penonton juga bisa seru-seruan di hari terakhir ini dengan sederet penyanyi papan atas lainnya seperti Mahalini, Vierratale, Krisdayanti, JKT 48 dan Dewa 19 feat. Ello.

