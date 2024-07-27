Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penampilan Ciamik Isyana dan Raisa Curi Perhatian di Soundsfest 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |21:17 WIB
Penampilan Ciamik Isyana dan Raisa Curi Perhatian di Soundsfest 2024
Penampilan Ciamik Isyana dan Raisa Curi Perhatian di Soundsfest 2024
A
A
A

BEKASI - Soundsfest 2024 resmi digelar di Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (27/7/2024). Ada penampilan dua penyanyi cantik Tanah Air yang sukses mencuri perhatian dalam ajang tersebut

Penyanyi Isyana Sarasvati mengajak penonton Soundsfest 2024 seru-seruan bareng dengan sederet lagu hitsnya, seperti Ada Ada Aja hingga Kau Adalah. Dia juga memperlihatkan kemampuannya dalam memainkan alat musik.

Penampilan gothic Isyana dalam Soundsfest 2024. (Foto: Okezone Annastasya Rizqa)
Penampilan gothic Isyana dalam Soundsfest 2024. (Foto: Okezone Annastasya Rizqa)

Istri Rayhan Maditra Indrayanto ini kemudian menutup penampilannya dengan menyanyikan salah satu lagu metal miliknya berjudul Il Sogno. Pilihan lagu itu disesuaikannya dengan kostum panggung berkonsep gothic.

Kontra dengan aksi panggung Isyana Sarasvati, Raisa tampil membawakan sederet tembang cinta populer miliknya, seperti Mantan Terindah, Serba Salah, hingga Kali Kedua

Saat menyapa crowd, dia mengaku takjub dengan antusiasme penonton Soundsfest 2024. “Sepertinya, tidak pernah enggak heboh deh kalau manggung di Bekasi. Jangan bosan-bosan ya sama aku,” tuturnya dari atas panggung.

Raisa bikin penonton Soundsfest 2024 galau bareng. (Foto: Okezone/Annastasya Rizqa)
Raisa bikin penonton Soundsfest 2024 galau bareng. (Foto: Okezone/Annastasya Rizqa)

Festival musik Soundsfest 2024 digelar di Summarecon Mal Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, selama 2 hari, 27 dan 28 Juli 2024. Sejumlah musisi ternama turut memeriahkan hari pertama konser tersebut, seperti Juicy Lucy, Hindia, hingga Tulus.

Penonton juga bisa seru-seruan di hari ke-2 Soundsfest 2024 dengan sederet penyanyi papan atas lainnya, seperti Mahalini, Vierratale, Krisdayanti, dan Dewa 19 feat Ello.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/205/3040781/soundsfest_2024-uEqP_large.jpg
JKT48 Guncang Panggung Soundsfest 2024 Hari Terakhir, Penonton Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/205/3040788/krisdayanti-d0Ms_large.jpg
Krisdayanti Ajak Penonton Nyanyi Bareng dan Bernostalgia di Soundsfest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/205/3040589/soundsfest_2024-chPk_large.jpg
Tulus dan Maliq & D’Essentials Bikin Romantis Panggung Soundsfest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181090//hamish-lWqi_large.jpg
Hamish Daud Diduga Selingkuh di Aplikasi Pinterest, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3180966//nagita_slavina-zVYw_large.jpg
Nonton Konser BLACKPINK, Nagita Slavina Pakai Kaos Casual tapi Tenteng Tas Rp74 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180845//pengamanan-OK59_large.jpg
1.500 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Konser Blackpink di GBK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement