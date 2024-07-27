Penampilan Ciamik Isyana dan Raisa Curi Perhatian di Soundsfest 2024

BEKASI - Soundsfest 2024 resmi digelar di Summarecon Mall Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (27/7/2024). Ada penampilan dua penyanyi cantik Tanah Air yang sukses mencuri perhatian dalam ajang tersebut

Penyanyi Isyana Sarasvati mengajak penonton Soundsfest 2024 seru-seruan bareng dengan sederet lagu hitsnya, seperti Ada Ada Aja hingga Kau Adalah. Dia juga memperlihatkan kemampuannya dalam memainkan alat musik.

Penampilan gothic Isyana dalam Soundsfest 2024. (Foto: Okezone Annastasya Rizqa)

Istri Rayhan Maditra Indrayanto ini kemudian menutup penampilannya dengan menyanyikan salah satu lagu metal miliknya berjudul Il Sogno. Pilihan lagu itu disesuaikannya dengan kostum panggung berkonsep gothic.

Kontra dengan aksi panggung Isyana Sarasvati, Raisa tampil membawakan sederet tembang cinta populer miliknya, seperti Mantan Terindah, Serba Salah, hingga Kali Kedua.

Saat menyapa crowd, dia mengaku takjub dengan antusiasme penonton Soundsfest 2024. “Sepertinya, tidak pernah enggak heboh deh kalau manggung di Bekasi. Jangan bosan-bosan ya sama aku,” tuturnya dari atas panggung.

Raisa bikin penonton Soundsfest 2024 galau bareng. (Foto: Okezone/Annastasya Rizqa)

Festival musik Soundsfest 2024 digelar di Summarecon Mal Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, selama 2 hari, 27 dan 28 Juli 2024. Sejumlah musisi ternama turut memeriahkan hari pertama konser tersebut, seperti Juicy Lucy, Hindia, hingga Tulus.

Penonton juga bisa seru-seruan di hari ke-2 Soundsfest 2024 dengan sederet penyanyi papan atas lainnya, seperti Mahalini, Vierratale, Krisdayanti, dan Dewa 19 feat Ello.*

(SIS)