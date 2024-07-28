Tulus dan Maliq & D’Essentials Bikin Romantis Panggung Soundsfest 2024

BEKASI - Tulus menjadi salah satu performer yang memeriahkan ajang Soundsfest 2024 di Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (27/7/2024).

Tulus membuka penampilannya dengan membawakan lagu Interaksi yang disambut riuh penonton. “Saya datang membawa cukup banyak lagu malam ini. Nyanyi bareng ya,” ujarnya.

Tulus bikin romantis panggung Soundsfest 2024. (Foto: Okezone/Annastasya Rizqa)

Penyanyi 36 tahun itu kemudian melanjutkan penampilannya dengan membawakan sederet lagu hitsnya: Monokrom, Ruang Sendiri, Teman Hidup, hingga Sepatu.

Suara merdu dan lantunan musik khas Tulus berhasil menghibur para penonton Soundsfest 2024 yang merindukan aksi panggungnya. Setelah Tulus, giliran Maliq & D’Essentials yang naik panggung.

Angga cs menyapa penonton dengan menyanyikan dua lagu populer mereka, Setapak Sriwedari dan Senja Teduh Pelita. Angga dan Rivani kemudian menghadirkan romansa di atas panggung dengan menyanyikan Kita Bikin Romantis.

Maliq & D'Essentials bikin romantis panggung Soundsfest 2024. (Foto: Okezone/Annastasya Rizqa)

Lagu tersebut sukses menutup Soundsfest 2024 dengan penampilan manis mereka. Selain Tulus dan Maliq & D’Essentials, hari pertama festival musik ini dimeriahkan penampilan Raisa, Juicy Lucy, Hindia, dan Isyana.

Hari kedua Soundsfest 2024 yang digelar hari ini (28/7/2024), akan dimeriahkan oleh Dewa 19 feat Ello, Krisdayanti, Vierratale, dan Mahalini. Jadi jangan ketinggalan kemeriahannya.*

(SIS)