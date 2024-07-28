Sapa Penggemar di Konser Enchanting Anggun and Friends, Anggun C Sasmi Bawakan Lagu Kembali

JAKARTA - Anggun C Sasmi akhirnya kembali ke tanah air untuk mengobati kerinduan para penggemarnya. Kali ini, Anggun tampak pulang kampung dan menggelar konser bertajuk 'Enchanting Anggun and Friends' pada Minggu, (28/7/2024) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC).



Sebelum muncul Anggun di atas panggung, terdengar lagu 'Bagimu Negeri' lewat petikan gitar Ian Antono bersama alunan musik orkestra Andi Rianto serta Magenta Orchestra yang megah, membuka konser tersebut. Selain itu, muncul pula video kompilasi perjalanan hidup Anggun dan karier bermusiknya, dimana menggambarkan bahwa sejauh apapun dia melangkah, dia tak pernah melupakan darimana dirinya berasal.

Anggun akan selalu merindukan buaian pertama ibunda, tempat dirinya dilahirkan, ibu pertiwi.

Lalu, Anggun pun muncul di atas panggung yang langsung disambut teriakan histeris penonton. Anggun tampil begitu menyala dengan busana serba pink cerah, dengan ekor yang menjuntai.

Sapa Penggemar di Konser {Enchanting Anggun and Friends}, Anggun C Sasmi Bawakan Lagu 'Kembali' (Foto: Aldhi Candra/Okezone)



Penampilan menyala Anggun semakin lengkap dengan Knee high boots berwarna pink senada dengan baju yang dikenakan serta headpiece seperti topi baret berwarna hitam.



Anggun pun membuka penampilannya dengan lagu 'Kembali.' Sesuai judul lagu yang dibawakannya, setelah lima tahun akhirnya Anggun kembali untuk menyapa penggemarnya di tanah air

"Selamat malam Jakarta," ujar Anggun menyapa para penonton yang hadir di JCC Senayan



Lalu, Anggun melanjutkan penampilannya dengan membawakan lagu Stronger, Undress Me dan Breathing serta berkolaborasi dengan musisi muda Fabio Asher membawakan lagu Jika milik Melly Goeslaw.