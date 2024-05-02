Anggun C Sasmi Rayakan Ultah ke-50 Bareng Suami dan Keluarga Besar

JAKARTA - Penyanyi Anggun C Sasmi baru saja merayakan ulang tahun ke-50 tahun pada 29 April 2024. Hari bahagia tersebut pun dirayakan Anggun bersama sang suami, Christian Kretschmar, sang putri dan juga keluarga besar.

Merayakan dengan orang-orang terdekatnya, Anggun mengaku bahagia. Apalagi, keluarganya selalu berada di sampingnya di setiap momen-momen penting.

"Pesta ulang tahun yang indah Aku dikelilingi oleh cintaku, suamiku tercinta, putriku luar biasa, teman-teman yang berharga," ungkap Anggun C Sasmi melalui akun instagram miliknya @anggun_cipta dikutip pada Kamis (2/5/2024).

Kegembiraan lain dirasakan pelantun Bayang-Bayang Ilusi ini ketika merayakan ultahnya di sebuah restoran. Bahkan di lokasi, keromantisan perayaan ulang tahun Anggun pun terlihat, lantaran dihiasi bunga-bunga nan cantik.

Anggun C Sasmi ultah ke-50 (Foto: Instagram)

Anggun mengaku bersyukur karena bisa menjalani hidup bersama orang-orang sangat mengistimewakan dirinya sebagai seorang ibu sekaligus istri.

"Meja itu disublimasi oleh bakat @gaspardatable dengan bunga-bunga dari kebunnya, bidangnya lezat dan kegembiraan ada di mana-mana. Aku sangat beruntung memiliki hidup ini. Apa lagi yang bisa saya katakan selain terimakasih," ucap Anggun C Sasmi memungkasi.

Unggahan Anggun C Sasmi membuat sebagian artis turut memberikan ucapan selamat dan mendoakan terbaik untuk sang penyanyi tersebut.