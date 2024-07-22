Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sandiaga Uno Apresiasi Konser Musik Mulai dari Anggun hingga Sheila On 7

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |21:17 WIB
Sandiaga Uno Apresiasi Konser Musik Mulai dari Anggun hingga Sheila On 7
Sandiaga Uno Apresiasi Konser Musik Mulai dari Anggun hingga Sheila On 7 (Foto: Tangkapan Layar)
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengapresiasi sejumlah gelaran konser musisi Tanah Air di Indonesia. Apalagi dalam waktu dekat, grup musik Sheila On 7 dan penyanyi ternama, Anggun C. Sasmi akan menggelar konser.


Konser tunggal Anggun bertajuk 'Enchanting Anggun and Friends' diketahui akan digelar pada Minggu, 28 Juli 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan. Sandiaga pun sangat mengapresiasi konser tunggal salah satu diva Tanah Air ini.

“Senang banget kita bisa welcome mbak Anggun di House of Wonderful Indonesia," kata Sandiaga di Weekly Brief With Sandiaga Uno, Senin (22/7/2024).

Sandiaga Uno Apresiasi Konser Musik Mulai dari Anggun hingga Sheila On 7 (Foto: Tangkapan Layar)


Selain konser Anggun, grup band Sheila On 7 Juga akan manggung dalam rangka tur ‘Tunggu Aku Di’ yang akan digelar di 5 kota. Kick off konser ini juga akan dimulai minggu depan di Samarinda, Kalimantan Timur.

Melihat besarnya konser tersebut, Sandiaga pun optimis konser musik ini dapat berpotensi memberikan dampak ekonomi kreatif pada Indonesia dan menunjukan kebolehan pemusik Tanah Air yang bisa bersaing dengan musisi internasional.

“Konser Sheila On 7 ini luar biasa dan kick-off nya mulai minggu depan di Samarinda,” tambahnya.

 

1 2
