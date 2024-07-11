Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Virgoun Mengaku Sakit dan Dirawat saat Video Call Anak dari Panti Rehabilitasi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |09:35 WIB
Virgoun Mengaku Sakit dan Dirawat saat Video Call Anak dari Panti Rehabilitasi
Virgoun Mengaku Sakit dan Dirawat saat Video Call Anak dari Panti Rehabilitasi (Foto: Instagram/virgoun)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli mengaku tak pernah membatasi anak-anaknya untuk bisa bertemu dan berkomunikasi dengan ayah mereka,Virgoun. Di tengah proses rehabilitasi yang tengah dijalani Virgoun, Inara bahkan mengaku jika anak-anaknya sudah sempat berkomunikasi melalui video call.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Inara saat tampil di acara Pagi Pagi Ambyar. Dalam kesempatan itu, Inara mengatakan bahwa mantan suaminya berpura-pura tengah sakit dan dirawat, saat berbicara dengan anaknya.

Hal itu rupanya sengaja dilakukan Virgoun lantaran dia tidak bisa melepas seragam panti rehab.

Virgoun Mengaku Sakit dan Dirawat saat Video Call Anak dari Panti Rehabilitasi (Foto: MPI)


"Kemarin dia sempat video call sama anak, terus karena dia nggak bisa lepas seragamnya, dia bilang dia lagi sakit, lagi di rumah sakit. Ya alhamdulillah anak-anak ngertiin," ujar Inara Rusli.

Meski sudah cerai, sebagai ibu, Inara mengaku tak ingin memisahkan Virgoun dengan ketiga anaknya. Akan tetapi, dia juga harus bisa melindungi anak-anaknya. Terlebih saat ini, vokalis Last Child tersebut tengah menjalani rehabilitasi.

"Tapi kalau untuk ketemu dalam keadaan ini, aku sebagai orang tua kandung dari anak-anak aku, sebagai ibu, aku wajib melindungi anak-anak demi kebaikan anak-anak," paparnya.

Meski sudah sempat mendapatkan nasihat dari ustaz, Inara mengaku masih belum berani menjelaskan apa yang terjadi dengan Virgoun ke anak-anaknya. Kendati begitu, Inara mengaku akan mencoba untuk tetap memberikan penjelasan pada anak, terutama Starla di waktu yang tepat.

 

